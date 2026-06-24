Giá vàng hôm nay 24.6.2026: Vàng SJC đắt hơn thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Các công ty, ngân hàng kinh doanh vàng công bố giá tăng giảm trái chiều. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng miếng, mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. Trong khi đó, ACB tăng giá vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Còn Công ty Mi Hồng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 145 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn giảm nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vàng nhẫn ở mức 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới lên gần 17 triệu đồng/lượng khi biến động khá chậm so với đà giảm thế giới.

Giá vàng miếng SJC tăng giảm chậm chạp ẢNH: NGỌC THẠCH

Kim loại quý trên thị trường thế giới giảm 30 USD mỗi ounce, xuống 4.084 USD. Vàng đi xuống do đồng đô la Mỹ duy trì mức cao nhất trong năm, rủi ro sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu và phí bảo hiểm rủi ro eo biển Hormuz tiếp tục giảm. Lập trường mới nhất của Fed vẫn là trở ngại chính đối với kim loại quý. Các nhà giao dịch không còn coi Fed là nguồn bảo vệ nới lỏng trong ngắn hạn, thay vào đó, thị trường đang giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan, đồng đô la mạnh hơn và bối cảnh lãi suất thực vẫn còn hạn chế.

Vàng đã phải đối mặt với áp lực bán đáng kể trong những tuần gần đây khi các nhà giao dịch phản ứng với lập trường chính sách cứng rắn hơn từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh và những lo ngại ngày càng giảm bớt xung đột ở Trung Đông. Đợt điều chỉnh gần đây của vàng đã tạo ra điểm vào lệnh hấp dẫn cho các nhà đầu tư, ngay cả khi những khó khăn ngắn hạn tiếp tục gây áp lực lên giá cả. Theo ông Jerry Prior, Giám đốc điều hành kiêm quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Quỹ ETF KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy (NYSE: KMLM), giá vàng sẽ giảm xuống dưới 4.000 đô la Mỹ một ounce, nhưng một khi dầu bắt đầu được khai thác trở lại, các chính phủ sẽ mua vàng khi ngân hàng trung ương xây dựng lại dự trữ của họ...