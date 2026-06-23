Giá vàng hôm nay 23.6.2026: Giảm nhẹ, mua vàng lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 600.000 đồng, mua vào còn 145,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng, mua vào 146 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 146,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng… Giá vàng nhẫn giảm nhẹ 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 144,9 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,7 triệu đồng, bán ra 147,7 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng, đồng nghĩa người mua vàng sẽ lỗ ngay mức này.

Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẠCH

Sau mức tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới giảm 6 USD mỗi ounce, lên 4.186 USD. Kim loại quý xoay quanh mức 4.176 - 4.197 USD trong nhiều giờ. Vàng đang chịu tác động từ những thông tin cuộc đàm phán Mỹ và Iran. Giá dầu thô giảm sau những tin tức về đàm phán Mỹ - Iran được nối lại, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng đô la mạnh hơn tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý sau cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Thông tin sau cuộc họp của Fed vẫn là yếu tố kìm hãm chính đối với kim loại. Cuộc họp tháng 6 của Fed giữ nguyên lãi suất, nhưng thị trường vẫn đang giao dịch theo xu hướng chuyển dịch khỏi việc nới lỏng chính sách tiền tệ và hướng tới khả năng tăng lãi suất vào cuối năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,5% từ mức 4,46%, và các nhà giao dịch đang dự đoán gần 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm, tăng từ 57% một tuần trước đó.