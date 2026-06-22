Giá vàng hôm nay 22.6.2026: Tăng vọt giữa thông tin diễn ra đàm phán Mỹ - Iran

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 148,7 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng 1,8 triệu đồng, mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng, mua với giá 145,5 triệu đồng, bán ra 148,7 triệu đồng…

Tương tự, Công ty SJC cũng tăng giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng, mua vào 145,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua 2,3 triệu đồng, lên 145,3 triệu đồng; bán ra tăng 1,8 triệu đồng, lên 148,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng mạnh 52 USD mỗi ounce, lên 4.207 USD. Kim loại quý đột ngột tăng vọt trước những thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vẫn có những quan điểm bất đồng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể kiểm soát eo biển Hormuz và nối lại chiến dịch không kích.

Tuy nhiên, yếu tố tác động vàng dài hạn là lãi suất USD vẫn chưa thể mất đi. Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Kevin Warsh coi việc chống lạm phát là trụ cột chính trong vai trò lãnh đạo của ông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định giá cả. Các nhà giao dịch đẩy kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong tương lai lên cao hơn là yếu tố khiến vàng đi xuống.

Bất chấp những rủi ro giảm giá ngắn hạn, các nhà phân tích hàng hóa vẫn tiếp tục xem giá vàng hiện tại là cơ hội mua vào. Trong tuần này, các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến dữ liệu PMI sơ bộ về sản xuất và dịch vụ của S&P Global để xem nền kinh tế đang trụ vững như thế nào trước tình trạng lạm phát gia tăng. Ngoài ra, một số thông tin đáng chú ý trong tuần này gồm doanh số bán nhà mới tại Mỹ; GDP quý 1, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ; chỉ số niềm tin người tiêu dùng được điều chỉnh của Đại học Michigan.