Giá vàng hôm nay 21.6.2026: Tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ gần 3 triệu

Sáng 21.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với cuối tuần trước. Dù vàng tăng nhưng chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng nhưng người mua sau một tuần sẽ lỗ 2,8 triệu đồng một lượng. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vào đến nay đã lỗ gần 15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 200.000 đồng sau một tuần khi mua vào lên 144,1 triệu đồng và bán ra còn 147,1 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC từ đầu tháng 6 đến nay cũng bị lỗ như vàng miếng.

Giá vàng sáng 21.6 tăng nhẹ sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới cuối tuần đứng ở mức 4.154,7 USD/ounce, giảm 63,6 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý hồi phục trước đó đã quay đầu giảm liên tiếp sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất. Đồng thời có tới 9 trong số 19 quan chức Fed tham gia dự báo cho rằng cần nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Sau tuyên bố của Fed, chỉ số USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng một năm và đẩy giá vàng đi xuống. Bên cạnh đó, dù Mỹ và Iran công bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng các vụ tấn công quân sự giữa Israel với Hezbollah vẫn diễn ra. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá vàng chưa ngừng rơi.

Điều này khiến nhiều nhà phân tích kém lạc quan khi dự báo xu hướng của kim loại quý trong tuần tới. Kết quả khảo sát của Kitco News với 10 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 7 người, chiếm 70% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Duy nhất 1 người dự báo vàng sẽ tăng và 2 người còn lại, tương ứng 20% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Riêng cuộc khảo sát Main Street thu hút 46 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 25 người, chiếm 54% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 16 người, tương ứng 35% nghĩ rằng kim loại quý sẽ giảm và có 5 nhà đầu tư còn lại nhận định vàng đi ngang.