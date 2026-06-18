Giá vàng hôm nay 18.6.2026: 'Neo' trên 151 triệu đồng

Sáng 18.6, giá vàng trong nước đứng yên không thay đổi. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 148,8 triệu đồng/lượng, bán ra 151,3 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC tăng lên 2,5 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 2 triệu đồng như hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi tiếp tục được mua vào 148,7 triệu đồng, bán ra 151,2 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào, xuống 148,3 triệu đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra 151,3 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 300.000 đồng khi mua vào còn 148 triệu đồng và bán ra 151 triệu đồng...

Giá vàng sáng 18.6 neo trên 151 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống 4.322 USD/ounce, giảm 20 USD so với hôm qua. Sau các phiên tăng liên tiếp, kim loại quý đã hạ nhiệt khi Ngân hàng Trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất. Cuộc họp đầu tiên của Fed dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh đã kết thúc vào ngày 17.6. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan ấn định chính sách của Fed - nhất trí giữ nguyên lãi suất ở mức mục tiêu 3,5 - 3,75%. Ngân hàng Trung ương Mỹ đã duy trì mức lãi suất này kể từ tháng 12.2025.

Trong họp báo sau cuộc họp, ông Kevin Warsh phát biểu: "Giá cả cao kéo dài là gánh nặng với người dân Mỹ, nhưng những gì xảy ra gần đây không nhất thiết phải là tiền đề cho tương lai. Các quan chức đều đồng lòng nhất trí. FOMC sẽ khôi phục ổn định giá cả". Trong khi đó, biểu đồ dot plot cho thấy, 9 quan chức dự kiến Fed sẽ phải tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay, trong đó 6 người cho rằng sẽ cần ít nhất hai lần. Còn 9 quan chức khác kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất hoặc cắt giảm.

Nhiều nhà phân tích quốc tế cho rằng, giới đầu tư đang dần bỏ qua câu chuyện xung đột tại khu vực Trung Đông và đang chuyển sang chú ý đến các cuộc họp của ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed. Ngược lại, nếu các quan chức tỏ ra mềm mỏng hơn về triển vọng lãi suất, giá kim loại quý có thể tiếp tục được hỗ trợ...