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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng bất ngờ tăng vọt 7 triệu đồng chỉ trong buổi sáng

An Yến
An Yến
12/06/2026 13:54 GMT+7

Giá vàng trong nước liên tục tăng cao trong sáng 12.6 dù thế giới không thay đổi nhiều.

Giá vàng trong nước liên tục gia tăng trong sáng nay (12.6). Từ sáng đến trưa, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã có 5 lần điều chỉnh, đưa giá vàng miếng chiều mua vào lên 142,4 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng, tăng tổng cộng 7 triệu đồng ở chiều bán ra. Riêng chiều mua vào tăng mạnh hơn với 9 triệu đồng. Điều này đưa chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC giảm từ 5 triệu đồng/lượng trước đó xuống còn 3 triệu đồng.

Giá vàng bất ngờ tăng vọt 7 triệu đồng chỉ trong buổi sáng - Ảnh 1.

Giá vàng tăng đến 7 triệu đồng chiều bán ra trong sáng 12.6

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đồng thời, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được tăng 9 triệu đồng ở chiều mua vào lên 142,3 triệu đồng và tăng 7 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 145,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với chiều mua lên 142,4 triệu đồng, bán ra 145,4 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng ở chiều mua và tăng 7 triệu đồng ở chiều bán ra so với đầu ngày; Bảo Tín Minh Châu chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết, tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng và vàng miếng ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng... Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng như các công ty khác đã giảm về 3 triệu đồng/lượng thay vì mức kỷ lục 5 triệu đồng trong những ngày qua.

Giá vàng thế giới không biến động nhiều trong sáng khi xoay quanh 4.180 USD/ounce. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng kim loại quý bật tăng cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ giá dầu tiếp tục leo thang, qua đó làm giảm áp lực lạm phát và kỳ vọng duy trì lãi suất cao tại Mỹ. Tuy nhiên, ông Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, nhận định thị trường từng nhiều lần chứng kiến các thông tin tương tự nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể. Tuy nhiên, nếu một thỏa thuận thực sự được ký kết, đây sẽ là yếu tố tích cực giúp giá vàng thoát khỏi vùng đáy hiện nay...

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