Giá vàng 'bốc hơi' 5 triệu trong buổi sáng, rớt dưới 134 triệu đồng

Giá vàng trong nước liên tục lao dốc trong sáng 10.6. Đến khoảng 11 giờ, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu ngày, đưa chiều mua vào xuống 133,8 triệu đồng, bán ra còn 138,8 triệu đồng. Các công ty khác cũng đồng loạt giảm giá mua vàng miếng xuống 133,8 triệu đồng, bán ra 138,8 triệu đồng. Như vậy tổng cộng chỉ trong buổi sáng, mỗi lượng vàng miếng đã bốc hơi 5 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua bán vàng miếng đã bị SJC đẩy lên mức kỷ lục 5 triệu đồng/lượng. Như vậy người mua đầu ngày chỉ sau vài giờ đồng hồ đã lỗ đến 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 10.6 giảm mạnh khiến người mua lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,4 triệu đồng khi mua vào xuống 133,6 triệu đồng và bán ra 138,6 triệu đồng. Trong khi đó, các công ty PNJ, Phú Quý chưa kịp điều chỉnh giá mua vàng nhẫn bằng SJC khi vẫn mua vào cao hơn là 134,4 triệu đồng, bán ra 139,4 triệu đồng…

Giá vàng thế giới tiếp đà lao dốc, xuống 4.180 USD/ounce, giảm thêm 22 USD so với đầu ngày. Tổng cộng chưa được một buổi thì kim loại quý đã giảm mạnh gần 80 USD. Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất hơn hai tháng do chịu áp lực từ làn sóng bán tháo trên các thị trường tài chính và kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong năm nay.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures phát biểu trên CNBC, cho rằng tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường tài chính. Ông dự báo vàng và bạc sẽ tiếp tục chịu áp lực cho tới khi thị trường nhận được tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed.