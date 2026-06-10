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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 10.6.2026: Giảm 2,5 triệu đồng, xuống 136 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/06/2026 09:10 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh 2,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống sát 136 triệu đồng. Kim loại quý trên thị trường thế giới đang bị bán tháo khiến giá trượt không phanh.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 2,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng SJC thêm 2,3 triệu đồng/lượng, mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán ra 500.000 đồng, xuống 140 triệu đồng, mua vào giữ ở mức 137,5 triệu đồng. Các công ty như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt giảm giá mua xuống 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 136,3 triệu đồng, bán ra 141,3 triệu đồng; Công ty SJC mua với giá 136 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 10.6.2026: Giảm 2,5 triệu đồng, xuống 136 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm thêm 2,5 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm mạnh 57 USD mỗi ounce, xuống 4.202 USD, có lúc giảm 4.186 USD/ounce. Vàng giảm giá do kỳ vọng về việc tăng lãi suất và tín hiệu kỹ thuật giảm giá đã lấn át giá dầu thô yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn còn sót lại liên quan đến eo biển Hormuz. Đợt bán tháo kim loại tiếp tục đà giảm mạnh sau báo cáo việc làm vừa công bố khiến cả hai thị trường đều nằm dưới các mức quan trọng. Vàng giảm hơn 1% trong ngày, nâng mức giảm lên 5% chỉ trong mấy ngày qua. Đợt bán tháo có thể sẽ gia tăng khi các nhà đầu tư thanh lý các vị thế thua lỗ trong các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh truyền dẫn địa chính trị chính cho vàng, dầu mỏ, lãi suất và các tài sản rủi ro. Thế nhưng, những diễn biến mới nhất giữa Mỹ và Iran đang được xem như một rủi ro leo thang với lớp vỏ đàm phán, chứ không phải là một nỗ lực gây sốc nguồn cung đơn thuần. Mỹ đổ lỗi cho Iran về vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache gần eo biển, cho biết cả hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống và ra tín hiệu rằng Washington phải đáp trả. Đồng thời, Nhà Trắng tiếp tục coi một thỏa thuận với Iran là sắp đạt được, trong khi triển vọng mới nhất của EIA cho biết việc đóng cửa trên thực tế của Hormuz đã kéo dài hơn ba tháng và giả định dòng chảy hạn chế cho đến đầu mùa hè, với sự phục hồi chậm bắt đầu từ quý 3.

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