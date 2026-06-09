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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 9.6.2026: Thế giới chưa thoát đà lao dốc

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/06/2026 09:00 GMT+7

Sau ngày trượt giảm mạnh, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ vào sáng 9.6. Tuy nhiên, kim loại quý thế giới vẫn chưa thoát khỏi đà mất giá trước những thông tin kinh tế Mỹ khả quan.

ACB tăng giá vàng miếng 700.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 138,5 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 500.000 đồng, lên 139 triệu đồng, bán ra đứng ở mức 141 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng khi mua vào ở mức 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi nhiều khi Công ty SJC mua vào 138,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 9.6.2026: Tăng nhẹ - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước ít biến động trong ngày 9.6 sau cú trượt giảm mạnh

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới biến động nhẹ sáng 9.6, sau khi giảm 8 USD/ounce đã tăng 5 USD, lên 4.335 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 8.6), vàng đã tăng thêm 50 USD/ounce. Giá vàng duy trì quanh mức 4.300 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng leo thang ở Trung Đông được bù đắp bởi kỳ vọng lãi suất cao hơn sau báo cáo việc làm của Mỹ. Bối cảnh kinh tế vĩ mô của Mỹ vẫn là trở ngại đối với các kim loại không sinh lời. Tổng số việc làm phi nông nghiệp tăng 172.000 việc trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4,3%. Số liệu việc làm khả quan hơn đã kìm hãm đà phục hồi của vàng từ mức thấp nhất trong phiên, trong khi các nhà giao dịch chuyển sự chú ý sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) chuẩn bị công bố.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn năng lượng có tác động lớn nhất đến thị trường vàng. Căng thẳng mới giữa Israel và Iran, tiếp theo là tuyên bố từ cả hai phía rằng các cuộc tấn công đã tạm dừng sau áp lực từ Mỹ. Rủi ro từ eo biển Hormuz hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn và phòng ngừa lạm phát, nhưng sự tăng giá bền vững của dầu cũng thúc đẩy xu hướng giao dịch lãi suất cao hơn, điều này đã gây áp lực lên kim loại quý.

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