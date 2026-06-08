Giảm 7,4 triệu trong ngày, vàng xuống dưới 139 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, nâng tổng mức giảm trong ngày lên 7,4 triệu đồng, mua vào 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng. Công ty SJC đã 10 lần điều chỉnh giảm giá vàng trong ngày, đây là ngày có mức điều chỉnh giá nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Các công ty kinh doanh khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… cũng giảm giá mua xuống 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC giảm xuống dưới 139 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng nhẫn cũng đã sụt giảm từ 6 - 7 triệu đồng/lượng, Công ty SJC mua vào 138,6 triệu đồng, bán ra 143,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, Công ty Phú Quý mua vào 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng…

Vàng giảm giá trong 1 tháng trở lại đây với tổng mức lên gần 24 triệu đồng/lượng và mất 53,4 triệu đồng/lượng so với mức cao kỷ lục hồi tháng 1. Giá vàng trong nước có mức giảm mạnh hơn so với thế giới. Giá vàng thế giới giảm khoảng 10 USD/ounce, xuống 4.288 USD/ounce. Chính vì vậy, mức đắt đỏ của vàng miếng SJC rút ngắn xuống còn 7,4 triệu đồng/lượng thay vì trên 9,4 triệu đồng/lượng trước đó. Những người mua vàng thời điểm này đứng trước rủi ro mua vào lỗ ngay 5 triệu đồng/lượng khi chênh lệch giữa giá mua và bán lên 5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước giảm mạnh, đại diện Công ty SJC cho biết, khách hàng đến bán vàng nhiều hơn mua vào đã dẫn đến tình trạng giá vàng giảm nhanh, cụ thể là giá mua.