Giá vàng trượt sâu, xuống 140 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã 8 lần điều chỉnh giá vàng miếng SJC theo xu hướng giảm, trong đó giá bán mất 5,2 triệu đồng, xuống 145 triệu đồng; còn giá mua vào giảm mạnh hơn với 6,2 triệu đồng/lượng, xuống 140 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng liên tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC với mỗi bước giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống 140 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng. Công ty Doji, Bảo Tín Minh Châu… cũng giảm giá mua vàng miếng xuống 140 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng. Tốc độ giảm giá mua vào nhanh hơn bán ra khiến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tăng lên 5 triệu đồng/lượng thay vì 4 triệu đồng trước đó.

Giá vàng miếng giảm thêm Ảnh: TN

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng liên tục đi xuống từ 4,6 - 5,7 triệu đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào giảm nhanh hơn so với bán ra. Công ty Phú Quý mua vào 140 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 140 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng…

Kim loại quý trên thị trường thế giới tiếp tục giảm thêm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng, xuống 4.297 USD/ounce. Tổng mức mất giá trong ngày của vàng lên 32 USD/ounce, tương đương 0,75%. Như vậy, giá vàng trong nước đang có tốc độ giảm nhanh hơn so với thế giới. Điều này giúp khoảng cách chênh lệch được rút ngắn, vàng trong nước cao hơn thế giới còn 9,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới cũng giảm thêm 0,83 USD/ounce (tương đương 1,23%), xuống 66,88 USD/ounce. Công ty Sacombank - SBJ đã giảm 5 triệu đồng mỗi ký bạc, mua vào còn 68,64 triệu đồng, bán ra 71,04 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào còn 67,67 triệu đồng, bán ra 69,7 triệu đồng…