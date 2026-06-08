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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 8.6.2026: Đà giảm chưa dừng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
08/06/2026 08:50 GMT+7

Giá vàng trong và ngoài nước tiếp tục giảm đầu tuần. Kim loại quý thế giới biến động trái chiều trước những căng thẳng từ Trung Đông.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 145,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng. ACB giảm 400.000 đồng, mua vào 145,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán ra 500.000 đồng, còn 147,2 triệu đồng, mua vào đứng yên ở mức 145,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 146,2 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 8.6.2026: Đà giảm chưa dừng- Ảnh 1.

Giá vàng tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới sáng 8.6 biến động mạnh khi giảm 20 USD/ounce, xuống 4.309 USD rồi tăng vọt lên 4.354 USD trước khi đột ngột quay đầu giảm nhanh về mức 4.313 USD. Tình hình Trung Đông căng thẳng trở lại khiến vàng biến động khó lường. Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào Israel. Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm khả quan hơn của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và những lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất đã đẩy giá kim loại quý giảm mạnh.

Đợt bán tháo của các nhà đầu tư gần đây là lời nhắc nhở rằng thị trường tăng giá hiếm khi đi theo đường thẳng. Vàng có thể tiếp tục giảm trong những tuần tới khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẵn sàng nhìn xa hơn quý tới, lý do cơ bản để sở hữu vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế đáng chú ý tại Mỹ được công bố có tác động đến vàng như doanh số bán nhà hiện có, chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Ngoài ra, còn có một số thông tin quan trọng khác như cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)...

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