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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 7.6.2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần

An Yến
An Yến
07/06/2026 07:31 GMT+7

Giá vàng liên tục lao dốc khiến người mua chỉ sau một tuần đã lỗ nặng gần 13 triệu đồng một lượng.

Sáng 7.6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 150,2 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 8,8 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua và bán bị kéo lên 4 triệu đồng thì người mua đã lỗ 12,8 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần. Còn nếu so với một tháng trước, khi giá bán ra neo ở 166 triệu đồng thì người mua đã lỗ gần 20 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 9,8 triệu đồng ở chiều mua, xuống 146 triệu đồng và giảm 8,8 triệu đồng ở chiều bán ra sau một tuần, xuống 150 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC sau một tuần cũng lỗ gần 13 triệu đồng như vàng miếng.

Giá vàng hôm nay 7.6.2026: Người mua lỗ gần 13 triệu đồng chỉ sau một tuần- Ảnh 1.

Giá vàng ngày 7.6 giảm mạnh sau một tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm suốt tuần, xuống 4.328 USD/ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng giảm hơn 210 USD. Theo các nhà phân tích quốc tế, kim loại quý lao dốc sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng, củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng do xung đột tại Trung Đông. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 72%, tăng mạnh so với mức khoảng 50% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Đà lao dốc của vàng khiến nhiều nhà phân tích dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 15 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 11 người, chiếm 74% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục giảm. Ở chiều ngược lại có 2 người, tương ứng 13% dự báo vàng sẽ hồi phục trở lại. Còn lại 2 người, tương ứng 13% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, có 49 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 23 người, chiếm 47% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 18 người, tương ứng 37% nghĩ rằng kim loại quý tiếp tục giảm và có 8 nhà đầu tư còn lại nhận định vàng đi ngang.

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