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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 4.6.2026: Giảm nửa triệu đồng vẫn đắt hơn thế giới gần 15 triệu

An Yến
An Yến
04/06/2026 08:48 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm nửa triệu đồng sau một đêm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với thế giới.

Sáng nay (4.6), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi còn mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng (TP.HCM) mua vàng miếng SJC 154 triệu đồng như cuối ngày hôm qua nhưng  giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra, xuống 155,7 triệu đồng, Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng khi mua vào xuống 153,3 triệu đồng, bán ra 156,3 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty khác vẫn mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, còn 4.466 USD/ounce, thấp hơn hôm qua khoảng 5 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 142 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 14,5 triệu đồng. 

Giá vàng hôm nay 4.6.2026: Giảm nửa triệu đồng vẫn đắt hơn thế giới gần 15 triệu- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 4.6 tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Kim loại quý chưa dứt đà giảm khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông bất ngờ leo thang trở lại. Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait gây hư hại sân bay nước này và khiến hàng chục người bị thương, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích gần eo biển Hormuz. Điều này cũng đẩy giá dầu đồng loạt đi lên.

Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng sẽ làm gia tăng khả năng lạm phát. Điều này có thể dẫn đến lãi suất cao hơn, tiếp tục củng cố đồng USD và tạo thêm áp lực giảm giá đối với vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ngày 3.6 (theo giờ Mỹ) cũng tăng theo, với lợi suất trái phiếu 10 năm gần đạt 4,5% và lợi suất trái phiếu 30 năm gần 5%. Lợi suất tăng mạnh sau báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ mạnh mẽ từ ADP, cũng như sau báo cáo cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ mở rộng với tốc độ chậm hơn một ít trong tháng trước. Một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng bày tỏ quan điểm có thể ngân hàng trung ương này sẽ phải nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục tăng cao. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm % vào cuối năm nay. Đây là nguyên nhân đẩy giá vàng liên tục đi xuống.


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