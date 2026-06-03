Giá vàng hôm nay 3.6.2026: Giảm ngày thứ 3 liên tiếp, mất 2 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 154 triệu đồng, bán ra 157 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 153,5 triệu đồng, bán ra 156,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 700.000 đồng, xuống 154,8 triệu đồng; bán ra giảm 400.000 đồng, còn 156,8 triệu đồng… Vàng nhẫn cũng giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 153,8 triệu đồng, bán ra 156,8 triệu đồng.

Giá vàng giảm ngày thứ 3 liên tiếp ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới sau khi tăng mạnh lên 4.542 USD/ounce trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 2.6) đã sụt giảm liên tục sau đó, xuống 4.470 USD/ounce vào sáng 3.6. Vàng khá chật vật giữ mức 4.500 USD/ounce khi thị trường lao động Mỹ khá ổn định, với số lượng việc làm sẵn có tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 4. Theo Khảo sát Việc làm và Tỷ lệ luân chuyển lao động hàng tháng (JOLTS) của Bộ Lao động, số lượng việc làm cần tuyển trong tháng 4 (thước đo nhu cầu lao động) đã tăng lên 7,62 triệu, cao hơn so với con số 6,89 triệu của tháng 3. Các nhà kinh tế trước đó dự đoán con số này sẽ tương đối không thay đổi, ở mức 6,87 triệu. Số lượng việc làm sẵn có đã tăng khoảng nửa triệu so với tháng 4 năm 2025. Theo một số nhà phân tích, dữ liệu thị trường lao động có thể gây áp lực lên giá vàng, vì thị trường lao động ổn định tạo điều kiện cho Cục Dự trữ liên bang tập trung vào mối đe dọa lạm phát dai dẳng và có khả năng tăng lãi suất vào cuối năm.

Trong báo cáo thường niên phân tích vai trò quốc tế của đồng euro, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lưu ý rằng, mặc dù nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại vào năm ngoái, nhưng vẫn đủ để đẩy vàng vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ, trở thành tài sản dự trữ chiếm tỷ trọng lớn nhất trên toàn cầu. Trong báo cáo xu hướng vàng vật chất cuối năm, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các ngân hàng trung ương đã tăng dự trữ vàng chính thức thêm 863 tấn, giảm nhẹ so với hơn 1.000 tấn được mua trong mỗi năm của ba năm trước đó. ECB cho rằng bên cạnh vai trò là công cụ đa dạng hóa, các ngân hàng trung ương cũng coi kim loại quý này như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị.