Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 2.6.2026: Vàng miếng SJC bị thổi bay 1 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
02/06/2026 08:50 GMT+7

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi lượng, đà giảm giá của kim loại quý vẫn chưa dừng lại.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào ở mức 154,5 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng. ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 154,5 triệu đồng, bán ra 157 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 500.000 đồng, xuống 155 triệu đồng; bán ra giảm 300.000 đồng, xuống 157 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm mỗi lượng vàng miếng SJC mỗi lượng 1 triệu đồng, mua vào 154,2 triệu đồng, bán ra 157,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng bị thổi bay 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 154,3 triệu đồng, bán ra 157,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào còn 154,2 triệu đồng, bán ra 157,2 triệu đồng…

Giá vàng tiếp tục giảm

Trong khi giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ 1 USD mỗi ounce, xuống 4.483 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 1.6), giá kim loại quý giảm mạnh từ mức 4.520 USD xuống 4.450 USD nhưng sau đó tăng trở lại. Giá vàng giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số quản lý mua hàng sản xuất. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) công bố chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) tăng lên 54 trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 5.2022, sau khi đạt mức 52,7 vào tháng 4. Con số này cao hơn các dự báo đồng thuận cho rằng chỉ số này sẽ ở mức 53. Trong tháng 5, hoạt động sản xuất của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức mở rộng, tăng trưởng nhanh hơn so với tháng trước. Trong năm chỉ số phụ cấu thành PMI, chỉ số đơn đặt hàng mới cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với tháng trước, chỉ số giao hàng của nhà cung cấp giữ nguyên, chỉ số sản xuất tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, còn chỉ số việc làm và hàng tồn kho vẫn đang trong xu hướng giảm, mặc dù cả hai đều đã được cải thiện.

Ngoài ra, giá vàng giảm còn đến từ giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng đô la mạnh hơn, mặc dù rủi ro xung đột vẫn hỗ trợ việc phân bổ tài sản phòng thủ ở mức độ nhất định. Giá dầu thô tăng mạnh sau khi cuối tuần trôi qua mà không có thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển và hai bên đã trao đổi các cuộc tấn công, với các báo cáo cho rằng Iran đã tạm dừng đàm phán sau các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục.

