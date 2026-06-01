Người dân gửi tiền ngân hàng gia tăng tháng thứ 3 liên tiếp

Tính đến cuối tháng 3, lượng tiền gửi dân cư tại các ngân hàng tăng thêm 180.000 tỉ đồng so với tháng 1, lên hơn 10,561 triệu tỉ đồng. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp khách hàng cá nhân gia tăng lượng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Số tiền gửi dân cư tăng thêm 226.000 tỉ đồng, tăng thêm 2,19% so với cuối năm 2025.

Sau 2 tháng đầu năm giảm, bước qua tháng thứ 3, lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế tại ngân hàng tăng 143.000 tỉ đồng. Thế nhưng, so với cuối năm 2025, lượng tiền gửi vẫn ghi nhận mức giảm 166.000 tỉ đồng, xuống 6,014 triệu tỉ đồng. Các tổ chức kinh tế giảm lượng tiền gửi lên 2,69% so với cuối năm 2025.

Lượng tiền gửi khu vực dân cư hiện nay đã cao hơn so với tổ chức kinh tế lên đến 4,547 triệu tỉ đồng. Tổng phương tiện thanh toán ghi nhận mức tăng 0,98%, lên 19,653 triệu tỉ đồng.

Trong tháng 3, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng có bước gia tăng mạnh, trong đó có sự xuất hiện của nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh. Hầu hết các ngân hàng huy động kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức cao 4,75%/năm, từ 6 tháng trở lên, nhiều nhà băng đưa ra mức lãi suất 7%/năm nhiều hơn và đã có ngân hàng huy động mức 8%/năm. Lãi suất tăng đã hút nguồn tiền nhàn rỗi từ khu vực dân cư. Đặc biệt, cuộc chạy đua lãi suất huy động vốn của các nhà băng khá sôi động vào tuần cuối tháng 3 - thời điểm các ngân hàng chốt số liệu cuối quý 1.

Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ 0,2 - 0,4%/năm vào cuối tháng 5. Ngày 28.5, lãi suất giao dịch qua đêm giữa các nhà băng giảm xuống còn 6,96%/năm, 1 tuần còn 7,38%/năm, 2 tuần còn 7,35%/năm, 1 tháng còn 7,32%/năm, 3 tháng còn 7,69%/năm…