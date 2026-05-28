Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng

Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất thị trường liên ngân hàng ngày 26.5 tăng nhẹ so với cuối tuần qua. Lãi suất tiền đồng ở kỳ hạn qua đêm lên 7,68%/năm, 1 và 2 tuần lên 7,48%/năm, 1 tháng lên 7,49%/năm, 3 tháng lên 7,75%, 6 tháng 8,55%/năm… Doanh số chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm là chính, lên đến 816.140 tỉ đồng, kỳ 1 hạn 1 tuần có doanh số 78.364 tỉ đồng, 2 tuần 14.150 tỉ đồng.

Trên thị trường mở (OMO), các ngân hàng trúng thầu với khối lượng lớn. Ngày 27.5, ở kỳ hạn 7 ngày, 7 thành viên trúng thầu với khối lượng 6.000 tỉ đồng; kỳ hạn 35 ngày có 10 thành viên trúng 13.000 tỉ đồng; 19 thành viên trúng thầu kỳ hạn 56 ngày với khối lượng 14.000 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu ở mức 4,5%/năm. Từ ngày 18 - 20.5, tại kênh cầm cố, NHNN chào thầu 45.000 tỉ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, lãi suất duy trì ở mức 4,5%. Tất cả khối lượng này đều trúng thầu. Trong tuần, có 52.000 tỉ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố và NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN. Như vậy, tuần qua, NHNN hút ròng 7.000 tỉ đồng khỏi thị trường qua kênh OMO. Có 301.578,83 tỉ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hoạt động huy động vốn ngân hàng thời gian qua luôn có sự chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn, tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống. Lãi suất huy động tiếp tục phân hóa mạnh, dao động từ 3,7 - 7,7%/năm. Qua quá trình giám sát, NHNN phát hiện vẫn còn một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Do đó, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tại các khu vực họp với các ngân hàng thương mại yêu cầu quán triệt việc cắt giảm lãi suất, cũng như kiểm tra việc thực hiện.