Giá vàng hôm nay 1.6.2026: Tăng nhẹ đầu tuần, người mua vẫn lỗ

ACB tăng giá bán vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 158,5 triệu đồng, mua vào đứng yên ở mức 156 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 100.000 đồng, lên 156,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên 158,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi giá vàng miếng SJC so với cuối tuần trước, mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng không biến động, Công ty SJC mua vào 155,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 155,5 triệu đồng, bán ra 158,5 triệu đồng… Chênh lệch giá mua và bán vàng trong nước duy trì ở mức cao, từ 2,5 - 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới tăng giảm liên tục vào sáng 1.6 trong biên độ từ 4.517 đến 4.546 USD/ounce. Kim loại quý vẫn chịu tác động bởi những thông tin từ eo biển Hormuz. Vàng bước vào tuần mới với sự tập trung cao độ của các nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ, khi lịch trình dày đặc các dữ liệu kinh tế được công bố có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu trong tuần này sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện về nền kinh tế Mỹ, từ hoạt động sản xuất và dịch vụ đến điều kiện thị trường lao động. Đối với các nhà đầu tư kim loại quý, các báo cáo này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm kiếm tín hiệu cho thấy liệu tăng trưởng kinh tế có đang chậm lại đủ để thúc đẩy Fed có động thái nới lỏng chính sách tiền tệ hơn hay không.

Các số liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố trong tuần này gồm chỉ số PMI sản xuất của ISM; cơ hội việc làm tại JOLTs; thay đổi việc làm của ADP, Chỉ số PMI dịch vụ của ISM; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần; số liệu việc làm ngoài nông nghiệp. Hầu hết các thông tin quan trọng được công bố đều có tác động đến chính sách tiền tệ, các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho sự biến động mạnh trên thị trường kim loại quý khi thị trường phản ứng với những bằng chứng mới về quỹ đạo của nền kinh tế Mỹ.