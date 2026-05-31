Giá vàng hôm nay 31.5.2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng sau một tháng

Sáng 31.5, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được mua vào 156 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng sau một tuần. Nếu so với giá bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 5 thì sau một tháng mỗi lượng vàng miếng giảm 7 triệu đồng. Tuy nhiên, cộng thêm chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng thì người mua đã lỗ đến 10 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào còn 155,8 triệu đồng và bán ra xuống 158,8 triệu đồng. Tính chung cả tháng 5, mỗi lượng vàng nhẫn SJC giảm 6,7 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn thì người mua cũng lỗ đến 9,7 triệu đồng sau một tháng.

Giá vàng sáng 31.5 ghi nhận một tháng giảm giá ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá vàng thế giới bật tăng sau một tuần. Hiện kim loại quý đang ở mức 4.538,3 USD/ounce, tăng 30 USD so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá vàng vẫn ghi nhận mức giảm trong cả tháng 5 với mức gần 31 USD. Nguyên nhân đẩy vàng đi xuống do nhiều nhà đầu tư lo ngại lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Mặc dù có nhiều thông tin cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới thỏa thuận hướng đến hòa bình.

Đà tăng của vàng trong tuần này khiến nhiều nhà phân tích nhận định, kim loại quý sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới. Kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của Kitco News với 12 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 9 người, chiếm 75% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục tăng. Ở chiều ngược lại có 2 người, tương ứng 17% dự báo vàng sẽ quay đầu giảm. Còn lại duy nhất 1 người, tương ứng 8% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó, có 39 nhà đầu tư tham gia cuộc khảo sát Main Street thì có 17 người, chiếm 44% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 10 người, tương ứng 26% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và có 12 nhà đầu tư còn lại nhận định vàng đi ngang.