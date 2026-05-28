Giá vàng hôm nay 28.5.2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, xuống dưới mức 160 triệu đồng

An Yến
An Yến
28/05/2026 08:55 GMT+7

Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc và rớt dưới ngưỡng 160 triệu đồng theo đà giảm của thế giới.

Sáng nay (28.5), giá vàng trong nước lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 156 triệu đồng/lượng, bán ra còn 159 triệu đồng, giảm 1,7 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Mi Hồng mua vào 157,2 triệu đồng và bán ra 159 triệu đồng, giảm 1,3 triệu đồng sau một ngày... Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 1,7 triệu đồng khi Công ty SJC mua vào xuống 155,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào 156 triệu đồng, bán ra 159 triệu đồng…

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống theo đà giảm mạnh của thế giới nhưng chênh lệch giữa chiều mua và bán cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đây là rủi ro thường trực và cũng khá cao cho người mua vào.

Giá vàng sáng 28.5 giảm mạnh xuống dưới 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng sáng 28.5 giảm mạnh xuống dưới 160 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 4.449 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 70 USD. Kim loại quý xuống gần mức thấp nhất trong hai tháng khi chịu áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong bối cảnh chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thậm chí, Reuters ngày 28.5 dẫn lời quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới trong đêm tại Iran, nhằm vào một địa điểm quân sự mà Washington cho là mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và các tàu thương mại hoạt động trên eo biển Hormuz. Việc Mỹ mở lại các cuộc tấn công khiến triển vọng đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Washington và Tehran bỏ ngỏ.

Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis Neel Kashkari cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ cần tập trung kiểm soát các rủi ro lạm phát đang có dấu hiệu gia tăng, dù hiện vẫn còn "quá sớm" để dự báo khi nào Fed có thể thay đổi mức lãi suất hiện tại. Nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cuối tuần này, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 dự kiến công bố hôm nay (theo giờ Mỹ), nhằm tìm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới. Nếu lãi suất vẫn neo cao sẽ không hỗ trợ giá vàng đi lên...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
