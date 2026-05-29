Giá vàng hôm nay 29.5.2026: Bật tăng trở lại 160 triệu đồng mỗi lượng

An Yến
29/05/2026 08:51 GMT+7

Giá vàng thế giới hồi phục đẩy thị trường trong nước tăng trở lại mức 160 triệu đồng.

Sáng 29.5, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 157 triệu đồng/lượng, bán ra 160 triệu đồng, tăng 2,5 triệu đồng so với hôm qua. Công ty Phú Quý mua vàng miếng SJC ở mức 156,7 triệu đồng và bán ra 160 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 2,5 triệu đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào 156,8 triệu đồng, bán ra 159,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý tăng 2,2 triệu đồng khi mua vào lên 156,7 và bán ra 159,7 triệu đồng…

Giá vàng sáng 29.5 bật tăng lên 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hồi phục lên 4.499 USD/ounce, tăng 50 USD so với hôm qua. Kim loại quý bật tăng trở lại nhờ giá dầu hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo CNBC, hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn cần phê duyệt thỏa thuận này.

Bên cạnh đó, giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số này đã tăng 0,4% trong tháng 4 và tăng 3,8% trong 12 tháng, đúng như kỳ vọng thị trường. Theo ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, dữ liệu này giúp vàng được hỗ trợ phần nào vì cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông cho rằng vàng vẫn có nguy cơ giảm sâu hơn từ đây vì ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay lúc này, giá năng lượng vẫn có thể duy trì ở mức cao. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết có vẻ như các yếu tố thuận lợi đang hỗ trợ vàng hôm nay. Đầu tiên là dữ liệu PCE yếu hơn kỳ vọng, tiếp đến là các thông tin về một thỏa thuận sắp đạt được giúp mở lại eo biển Hormuz, qua đó mang lại sự giải tỏa cần thiết cho thị trường vàng...

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất
