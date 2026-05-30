Giá vàng hôm nay 30.5.2026: Tăng thêm nửa triệu, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Sáng 30.5, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm trong cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 156 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn giảm 1 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 500.000 đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào lên 155,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua vào lên 155,5 triệu đồng và bán ra 158,5 triệu đồng…

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 4.538,3 USD/ounce, tăng hơn 39 USD sau một ngày. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 144,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,6 triệu đồng.

Kim loại quý đã tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 29.5 sau thông tin Mỹ và Iran có thể đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Truyền thông quốc tế đưa tin thỏa thuận được đề xuất giữa Mỹ và Iran sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này, trong khi truyền thông nhà nước Iran cho biết các điều khoản vẫn chưa được hoàn tất. Kỳ vọng này cũng giúp dầu Brent giảm hơn 19% trong tháng 5. Ông Phillip Streible, Trưởng bộ phận chiến lược gia thị trường tại Blue Line Futures, nói trên CNBC rằng vàng đã bật tăng từ một vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, trong khi sự lạc quan về việc gia hạn ngừng bắn khiến giá dầu và đồng USD suy yếu - hai yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Thông tin tích cực về chiến sự tại khu vực Trung Đông cũng giúp thị trường chứng khoán Mỹ đạt kỷ lục mới. Đóng cửa phiên 29.5, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 26.972,62 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,22%, đạt 7.580 điểm và Dow Jones cộng 363,49 điểm, tương đương 0,72%, lên 51.032,46 điểm. Như vậy, cả ba chỉ số chính tại Phố Wall đều lập đỉnh lịch sử.