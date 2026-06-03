Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng lên gần 11%/năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/06/2026 09:40 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lãi suất liên ngân hàng ngày 1.6 với mức tăng từ 0,4 - 3%/năm so với cuối tháng 5, trong đó có kỳ hạn lên gần 11%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 1.6 tăng mạnh ở những kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng từ 0,7 - 3,7%/năm. Cụ thể, ở kỳ hạn qua đêm tăng lên 10,66%/năm, 1 tuần lên 9,77%/năm, 2 tuần lên 8,09%/năm. Lãi suất từ 1 tháng trở lên có mức tăng chậm hơn, khoảng 0,4%/năm như kỳ hạn 1 tháng lên 7,53%/năm, 3 tháng 7,86%/năm, 6 tháng 7,53%/năm.

Doanh số giao dịch so với cuối tháng 5 đã giảm nhưng vẫn tập trung vào những kỳ hạn ngắn. Chẳng hạn, kỳ hạn qua đêm ở mức 809.334 tỉ đồng (giảm 200.000 tỉ đồng), 1 tuần còn 2.320 tỉ đồng (giảm 30.000 tỉ đồng)…

Lãi suất liên ngân hàng lên gần 11%/năm- Ảnh 1.

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay cạnh tranh khá đa dạng trên các kênh. Tại Vietcombank, lãi suất trực tuyến trên ứng dụng (app) đối với khách hàng ưu tiên cao hơn so với mức công bố trên website 3,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, lãi suất trên app 6,6%/năm thì trên web là 3,5%/năm. Không những vậy, lãi suất đối với khách hàng ưu tiên còn được lựa chọn lãi suất trả trước ở mức 6,38%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 6,8%/năm, cao hơn lãi suất công bố trên website 0,9%/năm.

Một số ngân hàng công bố mức lãi suất cao như Saigonbank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,9%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất niêm yết của ngân hàng này và thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay. Sacombank áp dụng lãi suất trực tuyến với kỳ hạn từ 12 - 36 tháng với lãi suất từ 7 - 7,1%/năm. Ngân hàng số Vikki áp dụng lãi suất tiết kiệm 13 tháng 7,9%/năm đối với số tiền gửi từ 999 tỉ đồng trở lên. Ở kỳ hạn 6 tháng, một số ngân hàng có mức lãi tiết kiệm cao như Bac A Bank (7,05%/năm), MBV (7%/năm) PGBank (6,9%/năm)… Kỳ hạn huy động tiết kiệm 12 tháng có nhiều nhà băng huy động lãi suất trên 7%/năm như VIB, PGBank, MBV…

Tin liên quan

Ngân hàng chạy đua huy động vốn

Ngân hàng chạy đua huy động vốn

Dù lượng tiền gửi tăng liên tục nhưng các ngân hàng vẫn đang chạy đua hút vốn. Lý do của động thái này là gì?

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Vietcombank Sacombank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận