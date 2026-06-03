Lãi suất liên ngân hàng lên gần 11%/năm

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 1.6 tăng mạnh ở những kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng từ 0,7 - 3,7%/năm. Cụ thể, ở kỳ hạn qua đêm tăng lên 10,66%/năm, 1 tuần lên 9,77%/năm, 2 tuần lên 8,09%/năm. Lãi suất từ 1 tháng trở lên có mức tăng chậm hơn, khoảng 0,4%/năm như kỳ hạn 1 tháng lên 7,53%/năm, 3 tháng 7,86%/năm, 6 tháng 7,53%/năm.

Doanh số giao dịch so với cuối tháng 5 đã giảm nhưng vẫn tập trung vào những kỳ hạn ngắn. Chẳng hạn, kỳ hạn qua đêm ở mức 809.334 tỉ đồng (giảm 200.000 tỉ đồng), 1 tuần còn 2.320 tỉ đồng (giảm 30.000 tỉ đồng)…

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay cạnh tranh khá đa dạng trên các kênh. Tại Vietcombank, lãi suất trực tuyến trên ứng dụng (app) đối với khách hàng ưu tiên cao hơn so với mức công bố trên website 3,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng. Cụ thể, lãi suất trên app 6,6%/năm thì trên web là 3,5%/năm. Không những vậy, lãi suất đối với khách hàng ưu tiên còn được lựa chọn lãi suất trả trước ở mức 6,38%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 6,8%/năm, cao hơn lãi suất công bố trên website 0,9%/năm.

Một số ngân hàng công bố mức lãi suất cao như Saigonbank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,9%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất niêm yết của ngân hàng này và thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay. Sacombank áp dụng lãi suất trực tuyến với kỳ hạn từ 12 - 36 tháng với lãi suất từ 7 - 7,1%/năm. Ngân hàng số Vikki áp dụng lãi suất tiết kiệm 13 tháng 7,9%/năm đối với số tiền gửi từ 999 tỉ đồng trở lên. Ở kỳ hạn 6 tháng, một số ngân hàng có mức lãi tiết kiệm cao như Bac A Bank (7,05%/năm), MBV (7%/năm) PGBank (6,9%/năm)… Kỳ hạn huy động tiết kiệm 12 tháng có nhiều nhà băng huy động lãi suất trên 7%/năm như VIB, PGBank, MBV…