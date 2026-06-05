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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 5.6.2026: Dậm chân ở mức 156 triệu đồng

An Yến
An Yến
05/06/2026 08:50 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới tiếp tục giảm nhẹ.

Sáng 5.6, giá vàng trong nước không biến động, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vào ở mức 153 triệu đồng/lượng, bán ra 156 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng ở chiều mua, xuống 152,8 triệu đồng và giữ nguyên chiều bán ra 156 triệu đồng...

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng đứng yên khi vẫn mua vào 152,8 triệu đồng, bán ra 155,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua xuống 152,8 triệu đồng và bán ra 155,8 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 5.6.2026: - Ảnh 1.

Giá vàng sáng 5.6 trong nước đứng yên ở mức bán ra 156 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Đầu ngày, giá vàng xuống 4.459 USD/ounce, giảm 7 USD so với hôm qua. Có thời điểm trong phiên giao dịch ngày 4.6 (theo giờ Mỹ), kim loại quý đã bật tăng trở lại lên mức 4.500 USD/ounce nhờ thông tin thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon. Vào cuối ngày 4.6, hai bên đã đồng ý triển khai lệnh ngừng bắn, làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Giá dầu giảm hơn 3% sau thông tin này, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại. Ngay sau đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cũng đồng loạt quay đầu giảm. Đồng thời, theo nguồn tin thân cận từ The Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn rằng lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì bất chấp các vụ đụng độ lẻ tẻ...

Theo một số nhà phân tích quốc tế, thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã tạo áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó hỗ trợ giá vàng có lúc lấy lại mốc quan trọng 4.500 USD/ounce. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn chưa chắc chắn. Hiện nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của thị trường lao động, từ đó giúp định hình lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang (Fed)...

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