Giá vàng hôm nay 6.6.2026: Lao dốc, người mua lỗ nặng 10 triệu đồng sau một ngày

Sáng 6.6, giá vàng trong nước không biến động, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và bán ra 150,2 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với hôm qua. Nếu tính tổng cộng so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã. giảm gần 6 triệu đồng. Trường hợp cộng thêm chênh lệch giá mua bán đã bị tăng lên 4 triệu đồng/lượng thì người mua chỉ sau một ngày bị lỗ gần 10 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 3 triệu đồng khi mua vào xuống 146 triệu đồng và bán ra 150 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm gần 3 triệu đồng khi còn mua vào 146,2 triệu đồng và bán ra 150,2 triệu đồng...

Giá vàng sáng 6.6 lao dốc ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới lao dốc xuống 4.328 USD/ounce, giảm 131 USD so với hôm qua. Kim loại quý giảm hơn 3% sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt xa kỳ vọng, củng cố nhận định rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng do xung đột tại Trung Đông. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, sau khi số liệu tháng 4 được điều chỉnh tăng lên 179.000 việc làm. Trước đó, khảo sát của Reuters dự báo số việc làm mới chỉ tăng 85.000, sau mức công bố ban đầu là 115.000 trong tháng 4. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh sau khi báo cáo việc làm được công bố cũng góp phần đẩy giá vàng rớt sâu.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 5.6 (theo giờ Mỹ) khi làn sóng bán tháo dữ dội xuất hiện ở nhóm cổ phiếu bán dẫn. Chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa giảm 4,15% xuống 25,709.43 điểm - đây là mức giảm mạnh nhất kể từ giai đoạn biến động liên quan đến thuế quan hồi đầu năm 2025. S&P 500 giảm 2,64% xuống 7.383,74 điểm và Dow Jones bốc hơi 695,15 điểm, tương đương 1,35%, xuống 50.866,78 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm hơn 2%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 10 tuần liên tiếp đi lên. Nasdaq Composite lao dốc 4,7% trong khi Dow Jones chỉ giảm nhẹ.