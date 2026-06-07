Giá vàng giảm không phanh, bắt đáy cũng lỗ nặng

Giá trượt xuống dưới 150 triệu đồng/lượng

Lỗ càng thêm lỗ, đó là nhận xét của những người mua vàng từ đầu năm đến nay khi giá rơi xuống mức thấp nhất trong năm. Giá vàng miếng SJC ngày 6.6 giảm thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… đồng loạt giảm giá mua xuống 146,2 triệu đồng, bán ra còn 150,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm sâu từ 3 - 3,1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra 149,6 triệu đồng/lượng…Trên thị trường tự do, giá vàng miếng rớt không phanh khi giá mua vào còn 146 triệu đồng/lượng, bán ra còn 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh hơn thế giới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nguyên nhân giá vàng trong nước giảm là theo kim loại quý thế giới. Ngày 6.6, giá vàng thế giới giảm 150 USD/ounce, xuống còn 4.330 USD/ounce. Kim loại quý thế giới đã có mức giảm giá mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 3 đến nay khi mất 3,3%, nâng tổng mức giảm trong một tháng trở lại đây lên 8,3%, tương ứng mất 390 USD/ounce. Giá vàng thế giới hiện nay đã xấp xỉ mức giá hồi đầu năm 2026.

Giá đã giảm, các công ty kinh doanh vàng lại còn giảm giá mua vào nhanh hơn bán ra, dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tăng từ 3 triệu đồng/lượng lên 4 triệu đồng/lượng. Nghĩa là người mua vào ngay lập tức lỗ 4 triệu đồng, mức rủi ro quá cao.

Đà rơi chóng mặt của giá vàng từ đầu tháng 2 đến nay đã thổi bay gần như toàn bộ mức tăng của tháng 1. Giá mua vàng của các công ty hiện nay thấp hơn 5 triệu đồng/lượng so với đầu năm; còn chiều bán ra thấp hơn 2,6 triệu đồng/lượng. Những người mua vàng từ đầu năm đến nay rơi vào trạng thái lỗ, còn những người xếp hàng mua vàng thời điểm cuối tháng 1 khi giá ở mức đỉnh 190 - 192 triệu đồng/lượng đã lỗ đến hơn 40 triệu đồng/lượng. Anh P.N (TP.HCM) là trường hợp điển hình. Sau Tết, thấy giá vàng giảm xa so với mức đỉnh gần 10 triệu đồng/lượng nên anh đã gom tiền nhàn rỗi mua 3 chỉ vàng nhẫn với giá 18,38 triệu đồng/chỉ. Nay khi giá thu vào của công ty ở mức 14,6 triệu đồng/chỉ, anh P.N lỗ gần 3,8 triệu đồng/chỉ, tổng cộng mức lỗ của 3 chỉ vàng này lên hơn 11 triệu đồng. "Lỗ rồi nên thôi để đó luôn", anh P.N chán nản cho biết.

Không chỉ những người đu đỉnh, hàng loạt người bắt đáy cũng lỗ nặng. Đầu tháng 5 vừa rồi, chị Thanh Hiền (ngụ TP.HCM) mua 2 chỉ vàng với giá 16,5 triệu đồng/chỉ. Nếu so với giá trên 192 triệu đồng/lượng mà vàng đạt được cuối tháng 1 thì mức giá này thấp hơn 2,7 triệu đồng/chỉ. Vì thế, chị chắc mẩm "thắng chắc". Chị Hiền vẫn duy trì thói quen tích tiền mua mỗi tháng 1 chỉ vàng, nhưng tới tháng 4 - 5 vừa rồi thấy giá vàng giảm liên tục, chị ngưng lại nghe ngóng. "Cứ tưởng giảm tới 165 triệu đồng/lượng là đáy rồi, ai ngờ chỉ sau vài ngày lại lỗ mất vài triệu đồng", chị Hiền than trời.

Nghịch lý mua tăng, bán giảm

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm mạnh trong ngày hôm qua đến từ lực bán vàng trên thị trường tăng mạnh bất chấp giá đi xuống. Cả tuần, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 9,2 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.019,9 tấn vàng. Quỹ đã bán ròng trong cả 5 phiên của tuần này. Riêng trong phiên ngày thứ sáu 5.6, quỹ này đã bán ròng 5,2 tấn vàng. Trong nước, đại diện Công ty SJC cho biết lực bán vàng trên thị trường tăng lên, trong khi người mua thì ít. Đó là nghịch lý rất khó hiểu tại thị trường vàng nội địa.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, thừa nhận có một nghịch lý tâm lý của nhiều người là khi giá vàng tăng thì xếp hàng mua, nhưng khi giá giảm thì không. Đây là nguyên nhân khiến giá kim loại quý trong nước giảm nhanh hơn thế giới. "Chưa bao giờ giá vàng trên thị trường tự do có mức giá thấp hơn giá công ty đến 2 triệu đồng/lượng. Đó là do lực bán vàng trên thị trường cao hơn so với mua vào. Chưa kể khi vàng giảm trong khoảng thời gian dài, dòng tiền chuyển dịch sang các kênh khác như chứng khoán, nhà đất, tiết kiệm… Hơn nữa, trên thị trường thế giới, các chuyên gia dự báo giá kim loại quý có thể còn giảm về mức 4.000 USD/ounce, điều này đã tạo ra tâm lý giá vàng sẽ xuất hiện mức giá thấp hơn, phần nào gây hoang mang cho người giữ vàng. Mặc dù vàng trong nước đã rút mức cao hơn thế giới còn 11 triệu đồng/lượng nhưng mức chênh lệch này vẫn còn có thể rút ngắn hơn nữa trong thời gian tới. Đây là dư địa cho vàng còn đi xuống", ông Trọng phân tích.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng VN, cũng cho hay khi giá vàng giảm thì lực bán ra cao hơn mua vào nên đã đẩy giá xuống. Nghịch lý này có thể đến từ tâm lý lo ngại một nguồn cung vàng trên thị trường sẽ xuất hiện trong thời gian tới khiến giá kim loại quý tiếp tục giảm. Thực tế, các động thái từ nhà điều hành về việc sửa đổi những quy định về thị trường vàng miếng, vàng trang sức trong thời gian tới đã có. Đặc biệt chương trình của Vinhomes hỗ trợ người có vàng mua nhà nếu triển khai, thị trường sẽ xuất hiện lượng vàng giúp tăng nguồn cung. Khi nguồn cung tăng lên, giá vàng trong nước có thể rút ngắn mức chênh lệch cao hơn thế giới từ 11 triệu đồng hiện nay về 4 - 5 triệu đồng mỗi lượng.

"Giá vàng trong nước khi đó sẽ có tốc độ giảm nhanh hơn so với thế giới. Kim loại quý thế giới hiện nay chịu tác động từ những căng thẳng từ khu vực Trung Đông, chính sách lãi suất USD của Mỹ... Những người mua vàng từ đầu năm đến nay thì lỗ, những người mua vàng các năm trước thì rút ngắn mức lời", ông Huỳnh Trung Khánh nói.

Trái ngược với đà tăng phi mã trước đó, cơn giảm không phanh hiện nay cho thấy vàng luôn tiềm ẩn rủi ro chứ không phải mua giá nào cũng thắng như nhiều người vẫn nghĩ.