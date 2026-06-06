Giá vàng, bạc giảm mạnh, đến lúc 'bắt đáy' chưa?

Vàng "thủng" 150 triệu/lượng, bạc về 70 triệu/kg

Sáng nay 6.6, giá vàng, bạc trong nước "sập" mạnh ngay khi mở cửa giao dịch. Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm thêm 3 triệu đồng so với chốt ngày hôm qua, nâng mức giảm từ đầu tháng tới nay lên 9,8 - 8,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Từ khi mở cửa cho tới gần 10 giờ, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay giảm thêm 3 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐAN THANH

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 3 triệu đồng/lượng vàng, hiện đều bán ra ở 149,6 triệu đồng/lượng.

So với mức giá đỉnh từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người "đu đỉnh" mua vàng miếng SJC đã lỗ 45,1 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá bạc cũng "lao dốc không phanh". Từ lúc mở cửa giao dịch tới gần 10 giờ, giá bạc được các doanh nghiệp như Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh 1 lần.

Mức bán ra mỗi kg bạc hiện niêm yết ở 70,987 triệu đồng và 70,559 triệu đồng, lần lượt giảm 3,44 triệu đồng và 5,01 triệu đồng so với chốt ngày 5.6.

Trong tuần này, giá bạc đã giảm khoảng hơn 8 triệu đồng/kg. Nếu mua bạc ở vùng đỉnh ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), người mua đã lỗ khoảng 53 triệu đồng/kg.

Về lý do giá vàng, bạc giảm mạnh, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, Mỹ vừa công bố báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) ngày 5.6.

Giá vàng ngày 6.6.2026: Lao dốc, người mua lỗ nặng 10 triệu đồng sau một ngày

Theo đó, việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 172.000 việc làm; dự báo thị trường sẽ có khoảng 85.000 việc làm; tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Đây là kết quả tốt hơn kỳ vọng rất nhiều, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn khá mạnh.

"Kết quả này tác động theo hướng đồng USD có xu hướng mạnh lên, kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất. Vàng thường chịu áp lực giảm khi tin NFP mạnh hơn dự báo.

Tuần tới, Mỹ công bố chỉ số CPI, lạm phát. Điều này sẽ củng cố thêm các khía cạnh liệu Fed có thể tăng lãi suất từ nay tới cuối năm hay không", ông Phương nói.

Theo vị chuyên gia, vàng có xu hướng chạy theo tin tức. Khi có những thông tin mới như vậy, vàng tăng lên hay giảm xuống vài trăm USD/ounce trong phiên giao dịch là rất bình thường.

Vùng giá phù hợp để xuống tiền, nhưng không "tất tay"

Ông Phương cho rằng, giá vàng hiện tại khá phù hợp để nhà đầu tư nào thực sự muốn tích trữ, tiết kiệm bằng vàng xuống tiền. Vùng giá dưới 153 triệu đồng/lượng khá yên tâm.

Năm nay, đầu tư vàng không thể là cửa sáng như 2025. Nếu nhiều tiền nhàn rỗi, nên chọn đây là kênh phòng thủ với tỷ lệ đầu tư khoảng 30%, còn lại tiết kiệm là kênh khá triển vọng, an toàn.

Mức giá vàng, bạc hiện tại là vùng đáng để mua tích lũy dần ẢNH: ĐT

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân nhấn mạnh, việc xác định chính xác đáy giá vàng, bạc gần như không thể. Tuy nhiên, các mức giá hiện tại là vùng đáng để để mua tích lũy dần.

Đối với vàng, sau khi giảm đáng kể từ vùng đỉnh, mặt bằng giá hiện nay đã phản ánh một phần những lo ngại về chính sách lãi suất của Fed, sự phục hồi của đồng USD và xu hướng chốt lời của các quỹ đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn vẫn chưa biến mất. Thế giới vẫn đối mặt với rủi ro địa chính trị, áp lực nợ công toàn cầu, nguy cơ suy giảm tăng trưởng ở nhiều nền kinh tế lớn và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng T.Ư. Đây đều là những yếu tố có thể hỗ trợ giá vàng trong những năm tới.

Với bạc, khi triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, nhu cầu công nghiệp suy yếu sẽ gây áp lực lớn hơn lên giá bạc. Tuy nhiên, về dài hạn, nhu cầu bạc trong các ngành năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ cao vẫn được đánh giá tích cực.

Khuyên nhà đầu tư nên giải ngân từng phần theo nhiều đợt chỉnh giá, tuyệt đối không "tất tay" ngay, ông Nhân phân tích: "Nếu giá tiếp tục giảm, nhà đầu tư vẫn còn nguồn lực để mua ở vùng giá thấp hơn; nếu thị trường đảo chiều tăng trở lại, nhà đầu tư cũng đã có vị thế nhất định để hưởng lợi".

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 10 giờ (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.328 USD/ounce, giảm 146,4 USD/ounce; giá bạc giao ngay là 67,72 USD/ounce, giảm 6,04 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch trước đó.