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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng thế giới rơi không phanh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/06/2026 20:11 GMT+7

Giá vàng thế giới bước vào phiên giao dịch Mỹ (đêm 5.6) rơi thẳng đứng. Giá mua vàng miếng SJC liên tục giảm trong ngày lên đến 3,8 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá bán ra giảm 2,8 triệu đồng.

Kim loại quý trên thị trường thế giới tối 5.6 rơi thẳng đứng khi giảm 65 USD/ounce, xuống 4.412 USD/ounce. Giá vàng đã mất 1,17% trong ngày, nâng tổng mức mất giá trong tháng lên 5,8%/năm, tương đương 270 USD/ounce. Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán mạnh khi nền kinh tế Mỹ tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến, làm dấy lên thông tin rằng Cục Dự trữ liên bang có thể tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Giá vàng thế giới rơi không phanh- Ảnh 1.

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng đêm 5.6

ẢNH: CMH

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ đã tăng 172.000 trong tháng trước. Con số hàng tháng này vượt xa dự báo của giới chuyên gia, khi các nhà kinh tế chỉ kỳ vọng mức tăng việc làm khoảng 85.000. Đồng thời, số liệu việc làm tháng 4 đã được điều chỉnh tăng đáng kể, với báo cáo của chính phủ cho biết có 179.000 việc làm được tạo ra trong tháng đó, so với ước tính ban đầu là 64.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,3%, phù hợp với dự báo chung.

Thị trường vàng đã gặp khó khăn trong phần lớn tuần qua, khi giá không thể giữ vững mức tăng trên 4.500 đô la. Kim loại quý này đã giảm mạnh ngay sau khi dữ liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến được công bố. 

Giá vàng trong nước đã có mức trượt giảm mạnh trong ngày 5.6. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC 6 lần điều chỉnh giá vàng trong ngày 5.6 theo xu hướng giảm là chính, với tổng mức mất giá 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn 153,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng miếng SJC giảm mạnh 3,8 triệu đồng, còn 149,2 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý nhiều lần điều chỉnh giá mua vào, xuống 149,2 triệu đồng; bán ra xuống 153,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua vàng 149,2 triệu đồng; bán ra còn 153,2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn có mức giảm tương tự từ 2,8 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý mua vào 149,2 triệu đồng, bán ra 152,7 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 149 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 149,2 triệu đồng, bán ra 153,2 triệu đồng…  Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng và nhẫn tăng lên 4 triệu đồng/lượng.


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