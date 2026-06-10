'Cơn địa chấn' giá vàng vẫn chưa dứt

Giảm hơn 53 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Ngày 9.6, đà rơi của giá vàng có phần khựng lại khi các đơn vị kinh doanh vàng như SJC, Phú Quý, Doji, Bảo Tín Minh Châu… mua vào vàng miếng SJC với giá 138,8 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào ở mức 138,6 triệu đồng, bán ra 143,6 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 139 triệu đồng, bán ra 144 triệu đồng… Tuy nhiên, mức tăng nhẹ này không xua được nỗi ám ảnh của "cơn lốc" thổi qua thị trường vàng 1 ngày trước đó khi giá kim loại quý bay tới 7,4 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày, nâng tổng mức giảm giá lên 15 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 9 ngày đầu tháng 6.

Giá vàng trong nước giảm mạnh Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Nếu tính từ mức kỷ lục 192 triệu đồng/lượng lập được vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã mất tới 53,4 triệu đồng/lượng, tương đương 27,8%. "Cơn địa chấn" trên thị trường vàng khiến nhiều người không kịp cắt lỗ còn người "bắt đáy" thì lại càng chìm. Đáng nói là xu hướng giảm vẫn chưa dừng lại.

Tốc độ giảm giá của vàng trong nước nhanh hơn so với thế giới, nên hiện giá vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn thế giới 6 triệu đồng/lượng thay vì hơn 20 triệu đồng/lượng lúc cao điểm. Trước đó, khoảng cách này được dự báo sẽ chỉ xảy ra khi Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu vàng nhưng chưa cần đến diễn biến này, giá vàng đã lao dốc không phanh.

Sau khi đạt mức cao kỷ lục ở gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm gần 1.300 USD/ounce, xuống quanh 4.330 USD/ounce vào ngày 9.6. Như vậy, chỉ trong 4 tháng, giá vàng thế giới đã mất 22,6%. Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ nhận định giá vàng đã trở lại vùng 4.300 USD/ounce sau khi giảm mạnh trong 2 phiên giao dịch liên tiếp, kéo dài mức mất giá kể từ tuần trước. Nguyên nhân là bảng lương phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ được công bố tốt hơn dự báo dẫn đến suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó có khả năng hạ lãi suất. USD mạnh tạo sức ép lên giá vàng, khiến duy trì hướng giảm, có lúc giao dịch ở mức 4.270 USD/ounce. Bên cạnh đó, tình hình Trung Đông tạm thời yên ắng trở lại cũng bồi thêm xu hướng giảm cho giá vàng. Chưa kể giá vàng còn chịu tác động từ những yếu tố kỹ thuật. Khi mức giá hỗ trợ 4.420 USD/ounce bị phá vỡ, mức này trở thành ngưỡng kháng cự. "Trong vòng 1 - 2 tuần tới, nhiều khả năng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, và giá vàng khó vượt qua ngưỡng kháng cự này. Thậm chí, giá vàng có thể hạ xuống 4.160 USD/ounce. Chỉ khi vượt ngưỡng kháng cự 4.420 USD/ounce, kim loại quý mới trở lại hướng tăng", ông Dương Anh Vũ dự báo.

Rủi ro tăng cao

Trong 4 năm trở lại đây, vàng bước vào chu kỳ tăng giá khi liên tục xác lập các mức đỉnh. Đặc biệt, kim loại quý tăng giá mạnh vào năm 2025 với hơn 60% do căng thẳng địa chính trị trên thế giới, hoạt động tăng mua của các ngân hàng T.Ư cùng nỗi lo ngại lạm phát và nợ công toàn cầu. Trước đó, năm 2024, giá vàng cũng tăng hơn 27%; năm 2020 tăng hơn 24,4%. Nỗi lo ngại đảo chiều sau nhiều năm tăng giá mạnh khiến lực bán vàng trong nước xuất hiện. Trong những ngày qua, nhiều người mang vàng ra bán, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh xếp hàng rồng rắn chờ mua vàng hồi tháng 1 và 2 khi giá tăng cao.

Trả lời cho câu hỏi giá vàng đã đảo chiều giảm hay chưa, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, chỉ ra chưa bao giờ giá vàng tăng giảm mạnh 30% trong khoảng thời gian ngắn như vừa qua. Đây là mức giảm lịch sử trên thị trường vàng. Dù vậy theo ông Khánh, đây chưa hẳn là sự đảo chiều của kim loại quý vì giá tăng mạnh thì cũng sẽ giảm mạnh. Nhìn lại, đầu năm 2026, giá vàng đã tăng 100% chỉ trong vòng 1 năm, nên những tháng sau đó giảm lại mấy chục phần trăm là điều khó tránh khỏi. Chưa kể xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, kéo theo thị trường chứng khoán chao đảo, lúc này nhà đầu tư cần tiền nên thực hiện bán vàng ra. Thêm vào đó, quý 2 thường là thời điểm nhu cầu vàng thấp nhất trong năm nên giá cũng khó tăng.

"Những yếu tố khiến vàng tăng giá thời gian qua vẫn tồn tại như các ngân hàng T.Ư vẫn có động thái mua vào trước tình trạng phi USD hóa vẫn đang diễn ra. Hơn nữa, nợ công của Mỹ cũng ở mức cao sẽ khiến USD mất giá; căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn diễn ra… Một số dự báo của các chuyên gia, tổ chức thế giới vẫn cho rằng giá vàng 2 quý cuối năm vẫn trong xu hướng tăng", ông Khánh nói

Riêng thị trường trong nước, ông Huỳnh Trung Khánh nhận định giá vàng giảm mạnh hơn so với giá thế giới do không có sự liên thông. Khi giá thế giới tăng thì trong nước cũng tăng nhiều, ngược lại khi giảm thì cũng chứng kiến cảnh giảm nhiều hơn. Thị trường trong nước còn phụ thuộc vào cung - cầu, mà điều này đến từ tâm lý người tiêu dùng, dù bán ra hay mua vào cũng "ùn ùn" theo một chiều. Năm 2024, khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện bán ra gần 14 tấn vàng, ngay lập tức giá vàng trong nước giảm nhanh, thay vì mức đắt đỏ hơn giá thế giới 20 triệu đồng/lượng rút xuống còn 4 - 5 triệu đồng/lượng.

Mặc dù lực bán vàng trên thị trường hiện nay không cao nhưng với những lo ngại thì chỉ một nguồn cung nhỏ xuất hiện có thể sẽ dẫn đến giá giảm nhanh. Ông Huỳnh Trung Khánh lưu ý người mua vàng lướt sóng trong khoảng thời gian ngắn, nhất là khi giá cao ở mức kỷ lục, rất dễ bị lỗ. Chính vì vậy việc tham gia mua vàng lúc này cần phải cân nhắc bởi độ rủi ro trên thị trường cũng đang gia tăng. Đơn cử, chênh lệch giá mua và bán vàng từ mức 3 triệu đồng/lượng trước đây, nay đã tăng lên 5 triệu đồng/lượng. "Chưa có nước nào mà mức vênh giữa giá mua và bán vàng lên cao đến như vậy, thông thường chỉ chênh nhau khoảng 0,5 USD/ounce. Điều này thể hiện các công ty kinh doanh vàng lo ngại rủi ro nên đẩy giá mua giảm nhanh hơn so với giá bán. Trong trường hợp mua vào mà chưa bán ra ngay được thì mức chênh lệch này cũng sẽ an toàn được vài hôm. Trong khi đó, người mua vàng đã phải chấp nhận lỗ ngay mức 5 triệu đồng/lượng", ông Khánh lưu ý.