Giảm dồn dập, giá vàng 'thủng' mốc 145 triệu/lượng

Tại nhịp giảm gần nhất lúc 9 giờ 54 hôm nay 8.6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC ở mức 144,5 - 148,5 triệu đồng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

Tính từ 1 - 8.6, giá vàng miếng SJC đã giảm 11,5 - 10,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với mức giá bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (191,3 triệu đồng/lượng), người mua vàng miếng SJC đã lỗ 46,8 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng và giá bạc đồng loạt giảm ẢNH: ĐAN THANH

Giảm giá vàng 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua, khoảng hơn 10 giờ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc khác như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào và bán ra đều ở 145,5 - 148 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá bạc cũng tiếp tục giảm so với chốt tuần qua. Từ khi mở cửa giao dịch tới khoảng 10 giờ, bạc 1 kg được bán ra quanh mức trên 70 triệu đồng/kg.

Lúc 9 giờ 55, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua vào và bán ra mỗi kg bạc là 68,293 - 70,4 triệu đồng, giảm 560.000 - 587.000 đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý giao dịch giá mỗi kg bạc vào lúc 9 giờ 54 ở mức 68,319 - 70,426 triệu đồng (mua - bán), giảm 134.000 - 133.000 đồng...

So với mức bán ra cao nhất từ đầu năm tới nay ghi nhận ngày 29.1 (121,9 triệu đồng/kg), người "đu đỉnh" lỗ hơn 53 triệu đồng/kg.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 10 giờ 2 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.312,1 USD/ounce, giảm 15,9 USD/ounce (tương đương 0,27%); giá bạc giao ngay là 67,41 USD/ounce, giảm 0,31 USD/ounce (tương đương 0,46%) so với chốt phiên trước đó.