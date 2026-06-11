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Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 11.6.2026: Đổ dốc 2,3 triệu, xuống 131 triệu đồng

An Yến
An Yến
11/06/2026 09:13 GMT+7

Giá vàng tiếp tục lao dốc chỉ còn 131 triệu đồng mua vào và chênh lệch với giá bán vẫn neo cao.

Sáng nay (11.6), giá vàng trong nước tiếp tục đổ dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào xuống 131 triệu đồng, bán ra còn 136 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vàng miếng SJC ở mức 132 triệu đồng và bán ra 134,5 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng ở chiều mua và giảm 2,5 triệu đồng ở chiều bán so với cuối ngày trước đó...

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 2,3 triệu đồng khi mua vào xuống 130,9 triệu đồng và bán ra 135,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 2,3 triệu đồng khi mua vàng xuống 131 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng… Đáng chú ý, chênh lệch giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC cũng như các công ty khác vẫn giữ nguyên ở mức kỷ lục 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11.6.2026: Đổ dốc 2,3 triệu xuống 131 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 11.6 tiếp tục lao dốc

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới vẫn trong đà giảm, xuống 4.094 USD/ounce. Chỉ sau một đêm, kim loại quý thế giới đã giảm 72 USD, đưa mức giảm tổng cộng chưa được một buổi thì kim loại quý đã giảm gần 250 USD sau 24 giờ. Thậm chí có lúc giá vàng rớt xuống mức 4.070 USD/ounce. 

Đây được xem là một trong những đợt leo thang quân sự nghiêm trọng nhất kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4. Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại đã gần như phá hỏng các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến trong khu vực Trung Đông. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã kéo dài quá trình đàm phán quá lâu và giờ đây sẽ phải trả giá. Sau đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình. Đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz, Tehran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain...

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại đẩy giá vàng xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày (MA200) là tín hiệu kỹ thuật tiêu cực...

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Giá vàng hôm nay 10.6.2026: Giảm 2,5 triệu đồng, xuống 136 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh 2,5 triệu đồng mỗi lượng, xuống sát 136 triệu đồng. Kim loại quý trên thị trường thế giới đang bị bán tháo khiến giá trượt không phanh.

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