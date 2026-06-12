Giá vàng hôm nay 12.6.2026: Bật tăng 3 triệu đồng sau một đêm

Sáng 12.6, giá vàng trong nước bật tăng lên trên 140 triệu đồng. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 3 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua vào lên 136,4 triệu đồng và bán ra 141,4 triệu đồng. Nếu so với đầu ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng 5,4 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được tăng 3 triệu đồng khi mua vào lên 136,3 triệu đồng và bán ra 141,3 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC với chiều mua lên 136,7 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua... Đáng chú ý, chênh lệch giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC cũng như các công ty khác vẫn giữ nguyên ở mức kỷ lục 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 12.6 bật tăng 3 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại, lên 4.185 USD/ounce, tăng gần 90 USD sau một ngày. Kim loại quý hồi phục sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi đe dọa sẽ tiến hành thêm các đợt ném bom và bày tỏ mong muốn kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Sau quyết định hủy bỏ cuộc tấn công của ông Donald Trump, xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống còn 62%, từ mức 69%, theo công cụ CME FedWatch.

Bên cạnh đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6.6 tăng lên 229.000 đơn, cao hơn mức dự báo 219.000 đơn của Reuters. Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến. Trước đó, báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh. khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu tin rằng Fed có thể phải nâng lãi suất vào cuối năm để kiểm soát đà tăng giá. Khảo sát của Reuters cho thấy, phần lớn các chuyên gia kinh tế hiện dự báo Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay, trái ngược với kỳ vọng đầu năm về nhiều đợt giảm lãi suất. Nếu lãi suất tăng sẽ là thông tin kém tích cực đối với kim loại quý.