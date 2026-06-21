Vàng phục hồi bất thành

Vàng "gãy" đà tăng

4 - 5 phiên tăng liên tục từ mức 136 triệu đồng lên 151,8 triệu đồng/lượng vào ngày 17.6 khiến nhiều người hy vọng sẽ "về bờ" sau một thời gian dài thua lỗ. Thế nhưng, đà tăng không duy trì được lâu. Hai ngày liên tiếp gần đây, giá vàng miếng SJC đã giảm trở lại còn 146,7 triệu đồng/lượng, mất 5,1 triệu đồng/lượng. Tới phiên hôm qua, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Các công ty kinh doanh vàng như SJC, Doji… đã tăng giá mỗi lượng vàng 500.000 đồng, mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý mua vào 143,7 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng có những tăng giảm trái chiều. Công ty SJC tăng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 143,7 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý giữ nguyên giá mua vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Công ty Doji tăng 700.000 đồng, mua vào 144,2 triệu đồng, bán ra 147,2 triệu đồng/lượng… Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng và nhẫn tăng lên so với trước, từ 3 - 3,5 triệu đồng/lượng, báo hiệu rủi ro cao hơn với người mua.

Giá vàng quay đầu giảm sau sự hồi phục tăng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng nói, sự hồi phục yếu ớt của vàng vào cuối tuần vẫn không xóa được đà giảm giá trong suốt tháng qua. Vàng miếng SJC đã giảm hơn 15 triệu đồng mỗi lượng. Mức lỗ của người mua vàng lên hơn 18 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua và bán ở mức cao. Những người mua vàng bắt đáy lại rơi vào trạng thái lo lắng khi vàng đảo chiều. Chị Thanh Mai (ngụ TP.HCM) chia sẻ, giá vàng tăng giảm liên tục trong mấy tuần qua "chóng hết cả mặt". Tuần qua khi giá vàng xoay quanh mức 151 triệu đồng/lượng, do lo sợ giá còn tăng nữa nên chị vội vàng mua 1 lượng. Chưa đầy 2 ngày sau chị đã lỗ ngay 7 triệu đồng/lượng. "Cách đây 2 tuần, giá xuống 136 - 138 triệu đồng/lượng thì tôi lại sợ giá vàng còn giảm nữa, không dám mua. Chần chừ thì giá đã tăng lên trên 150 triệu đồng/lượng, quyết định mua thì giá lại quay đầu giảm. Đúng là chẳng biết đâu mà lần", chị Mai than thở.

Giá vàng trong nước tăng, trái ngược với thế giới cho thấy sự mong manh của xu hướng này. Vàng thế giới giảm mạnh 54 USD/ounce trong phiên giao dịch cuối tuần, xuống còn 4.156 USD/ounce, tương đương giảm 1,3%. Kim loại quý đã giảm lên 8,3% trong vòng một tháng trở lại đây, tương đương 380 USD/ounce. Theo Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, thị trường vàng thế giới đã trải qua một tuần biến động đầy kịch tính trước các yếu tố địa chính trị lẫn chính sách tiền tệ. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông được giải quyết giúp giá dầu giảm, điều này tạo ra sự kỳ vọng lạm phát đi xuống giúp vàng tăng giá. Tuy nhiên, thông tin sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75% nhưng tín hiệu "diều hâu" về khả năng tăng lãi suất trong năm 2026 đã khiến USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh, kéo giá vàng lao dốc trở lại. Đáng chú ý, việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông cũng làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng, giá USD tăng mạnh khiến kim loại quý giảm sâu về dưới vùng 4.200 USD/ounce. Công cuộc phục hồi giá của vàng đã bất thành.

Nhiều yếu tố đè giá vàng

Khảo sát của Kitco cho thấy 7/10 nhà phân tích trên thế giới đã chuyển sang bi quan khi giá vàng mất đi những khoản tăng trước đó do khả năng tăng lãi suất tái xuất hiện. Chỉ có một chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, còn hai nhà phân tích còn lại dự đoán giá kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới. Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 46 phiếu bầu từ các nhà đầu tư, đa số cho rằng giá sẽ tăng trong tuần tới, 35% dự đoán giá giảm và còn lại 11% dự báo ổn định. Kết quả khảo sát cho thấy dòng tiền đang thận trọng trước chính sách tiền tệ.

Chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh dự báo: Xu hướng giá vàng trong trung và dài hạn vẫn nghiêng về khả năng giảm, thậm chí có thể lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên trong ngắn hạn, kim loại quý này khó có thể giảm giá mạnh ngay lập tức mà nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục và tích lũy trước khi tiếp tục điều chỉnh. Ông Khánh thừa nhận, từ nhiều tháng trước, khi giá vàng đạt đỉnh vào tháng 1 ở mức 5.600 USD/ounce và quay đầu giảm cho đến nay thì khả năng giá vàng tiếp tục tăng mạnh hoặc vượt đỉnh cũ là không cao. Diễn biến thị trường thời gian qua phần nào phản ánh nhận định này khi giá vàng đã bước vào xu hướng giảm. Giá vàng thế giới hiện chịu sự tác động giảm do 4 yếu tố chính trong ngắn hạn. Đó là khả năng sinh lời đã suy giảm sau đợt tăng giá cao cuối tháng 1, đến nay đã mất 1.600 USD/ounce. Chu kỳ tăng giá của vàng đã kéo dài 3 - 4 năm qua và bắt đầu giảm sức hút. Thêm vào đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trở nên đắt đỏ hơn, từ đó tạo áp lực bán tháo hoặc chốt lời trên thị trường kim loại quý. Ngoài ra, sự phục hồi của USD và thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Fed giảm lãi suất USD càng thêm khó. Dù rằng mới đây, Hội đồng vàng thế giới có công bố các tổ chức và ngân hàng trung ương vẫn mua vàng nhưng tốc độ đã chậm lại cũng làm dấy lên lo ngại về các động thái chốt lời diện rộng trong thời gian tới.

Về mặt kỹ thuật, ông Phan Dũng Khánh cho rằng giá vàng đã có phản ứng hồi phục sau khi giảm về các vùng hỗ trợ quan trọng khi tăng từ sát mức 4.000 USD mỗi ounce vượt qua 4.350 USD vừa qua. Trong giai đoạn tới, thị trường có thể tiếp tục dao động mạnh quanh vùng giá hiện tại, thậm chí giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại. Dù vậy, kịch bản giảm sâu và liên tục được đánh giá là khó xảy ra bởi nếu tính từ vùng đỉnh khoảng 5.600 USD xuống 4.000 USD/ounce, mức điều chỉnh đã là rất lớn đối với một tài sản được xem là nơi trú ẩn an toàn như vàng. Đối với thị trường trong nước, ông Khánh lưu ý giá vàng VN có thể biến động trái chiều với giá vàng thế giới trong ngắn hạn do những đặc thù riêng của thị trường. Tuy nhiên xét trong dài hạn, xu hướng của giá vàng trong nước vẫn khó tách rời diễn biến của thị trường quốc tế.