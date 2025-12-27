Vàng tăng giá gần gấp đôi trong năm 2025

Lên gần 160 triệu đồng/lượng

Ngày 26.12, giá vàng miếng SJC có thời điểm lên mức cao kỷ lục 159,6 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty kinh doanh vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji… tăng thêm mỗi lượng từ 400.000 - 800.000 đồng và sau đó duy trì mức giá mua vào 157,4 triệu đồng, bán ra 159,4 triệu đồng gần cả ngày. Công ty Phú Quý mua vào 156,4 triệu đồng, bán ra 159,4 triệu đồng... So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng 75 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 89%.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng, Công ty SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 152,8 triệu đồng, bán ra 155,9 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng, mua vào 156,2 triệu đồng, bán ra 159,2 triệu đồng… Mỗi lượng vàng nhẫn tăng từ 72 - 75 triệu đồng, tương đương khoảng 86%.

Giá vàng miếng SJC tiến sát 160 triệu đồng/lượng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Vàng trong nước tăng giá theo kim loại quý thế giới. Từ mức giá 2.625 USD mỗi ounce đầu năm, vàng thế giới đã tăng không ngừng nghỉ, thêm gần 1.900 USD, lên 4.510 USD/ounce và mức cao nhất đạt được trong ngày là 4.531 USD/ounce, tương đương lên giá 73%. Dù vậy, so với giá thế giới, vàng miếng SJC vẫn cao hơn 15,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn từ 12,4 - 15,7 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ phân tích, có 2 động lực chính dẫn đến tăng giá kim loại quý năm 2025. Trước tiên là động thái phòng vệ lạm phát. Đây là yếu tố chính thu hút dòng tiền đầu tư và đầu cơ. Yếu tố thứ hai không kém phần quan trọng là lực mua trên thị trường vàng vật chất. Ngân hàng trung ương các nước và cả nhà đầu tư cá nhân đều dành sự quan tâm đặc biệt cho kim loại quý này. Dẫn đầu hoạt động mua vào là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Theo số liệu phân tích của Ngân hàng Société Générale (Pháp), chính quyền Bắc Kinh đã mua vào 250 tấn vàng trong năm 2025, chứ không phải 25 tấn như báo cáo. Với nhà đầu tư cá nhân, bức tranh địa chính trị toàn cầu bất ổn và xu hướng tăng của vàng là động lực để họ tiếp tục mua vào. So với chứng khoán hay tiền số, vai trò tài sản phòng vệ rủi ro của vàng rõ ràng có tính vượt trội hơn.

Từ phân tích trên, ông Dương Anh Vũ cho rằng có thể nhận thấy động lực để giá vàng tăng trong năm 2026 còn nguyên, đặc biệt là diễn biến hạ lãi suất đồng đô la và xung đột toàn cầu. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn muốn hạ lãi suất đồng đô la để tăng sức bật cho nền kinh tế. Đến tháng 5.2026, khi ông Jerome Powell, Chủ tịch đương nhiệm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hết nhiệm kỳ, Tổng thống Trump sẽ có cơ hội tốt hơn để thực hiện mục tiêu hạ lãi suất.

Bán vàng phải đóng thuế từ 1.7.2026 Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2026, nổi bật với quy định đánh thuế chuyển nhượng vàng miếng 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

Ngoài ra, diễn biến xung đột toàn cầu, tình hình chiến sự Nga - Ukraine cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Nếu Nga và Ukraine kéo dài hòa đàm, giá vàng sẽ dao động từ 4.320 - 4.650 USD/ounce. Trong trường hợp xung đột Đông Âu leo thang, giá vàng sẽ phá ngưỡng kháng cự 4.650 và tiến đến 5.000 USD/ounce.

Trong nước, dù đã xóa bỏ độc quyền vàng miếng nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin đơn vị nào được phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Chính vì vậy, giá vàng trong nước vẫn đắt đỏ dù thị trường khá ảm đạm, các công ty cũng hạn chế lượng vàng bán ra. Công ty SJC cho biết, khi giá vàng đạt mức cao 159 triệu đồng/lượng, nhiều người đã mang vàng ra bán. Tuy nhiên, số lượng bán cho mỗi khách của công ty cũng chỉ 1 lượng, còn vàng nhẫn là 1 chỉ. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, số lượng vàng bán cho khách không còn thoải mái như hồi giữa tháng 12. Hiện tại vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, SJC chưa có hàng. Công ty Bảo Tín Mạnh Hải thông báo không có hàng Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát; không có và không nhận đặt vàng SJC, Vàng Rồng Thăng Long…

Người giữ vàng thắng lớn NHƯNG KÊNH tiết kiệm được lựa chọn

Với mức tăng nhanh, những người giữ vàng trong năm 2025 thắng lớn. Chị Nguyễn Anh (TP.HCM) kể, bao năm nay khi nhận tiền lương, thưởng tết dương lịch, chị thường hay mua vàng để tiết kiệm. Đến nay chị cũng có gần 10 lượng. Vì mua trong một thời gian dài nên giá có lúc chỉ tầm 50 triệu đồng/lượng, càng sau này thì giá cao hơn nhưng tựu trung thì chị vẫn lời gấp 2-3 lần so với gốc. "Giá tăng thì vui nhưng bây giờ mua vàng không dễ như trước, giá vừa cao, vừa phải mất thời gian mới mua được 1 lượng. Trước đây, 15 triệu đồng mua được 3 chỉ vàng, nay mua được 1 chỉ, dù tôi vẫn chỉ mua vàng tích cóp thôi chứ không đầu tư, đầu cơ gì cả", chị Nguyễn Anh chia sẻ. Cộng với giá vàng tăng quá cao, chị quyết định đổi hướng, tiền nhàn rỗi mang gửi tiết kiệm hưởng mức lãi đang tăng.

Giá vàng dù cao nhưng tâm lý "bán là mất hàng" khiến những người đang nắm giữ vàng vẫn không chịu chốt lời. Chị Trần Thanh (TP.HCM) cho hay vào năm 2002, mua một căn nhà ở Q.Bình Thạnh (cũ) là 32 lượng vàng, tương đương khoảng 190 triệu đồng. Tính ra giá trị của căn nhà này theo vàng hiện nay tương đương khoảng 5,2 tỉ đồng, trong khi giá trị căn nhà thực tế thấp hơn. Thế nhưng chị Trần Thanh không có ý định đầu tư vàng vì "không ai nghĩ có lúc phải bỏ 160 triệu đồng để mua 1 lượng vàng. Tôi còn vàng cưới vẫn giữ đó, xét về giá trị cũng tăng gấp 3. Thôi cứ giữ vậy chứ mua thêm thì không", chị nói rõ quan điểm.

Chiếu với thanh khoản ảm đạm duy trì lâu dài trên thị trường vàng thì tâm lý e dè của nhiều người với kim loại quý là hoàn toàn phù hợp. Đa số vẫn chọn gửi tiết kiệm ngân hàng vì an toàn. Chưa kể vừa qua, lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng tăng nhanh, các kỳ hạn dưới 6 tháng đụng mức trần 4,75%/năm, đối với kỳ hạn 6 tháng xuất hiện các mức lãi suất 7 - 8%/năm, kỳ hạn 12 tháng trở lên có nơi huy động lãi từ 8 - 8,6%/năm… Đây là kênh giúp dòng tiền ngại rủi ro trú ẩn. Ông Nguyễn Hoàng (TP.Đà Nẵng) cho biết, với số tiền tích cóp 800 triệu đồng, không đủ mua nhà nên vừa rồi ông cũng tìm hiểu các kênh đầu tư và cuối cùng chọn gửi tiết kiệm hưởng lãi.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính - hiện nay nhà đầu tư cá nhân có thể lựa chọn nhiều kênh, mỗi kênh đều có đặc thù, tiềm năng và rủi ro khác nhau nên mỗi người sẽ chọn cho mình kênh phù hợp. Vàng đã chứng minh là kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian qua nhưng không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Tiền gửi ngân hàng sau một thời gian dài đang có dấu hiệu tăng trở lại... điều đó lý giải vì sao tiền trên thị trường vẫn ùn ùn chảy vào ngân hàng suốt năm qua.