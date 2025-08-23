Giá tăng phi mã, vàng SJC đắt đỏ kỷ lục

Tái diễn cảnh xếp hàng mua vàng

Vàng miếng SJC hiện đang có mức giá cao kỷ lục, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng, bán ra 125,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 123,4 triệu đồng, bán ra 125,4 triệu đồng… So với đầu tháng 8, giá mua vàng miếng SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng, bán ra tăng 4 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng từ 2 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Ngày 22.8, mỗi lượng vàng nhẫn tăng thêm từ 200.000 - 300.000 đồng, Công ty SJC mua vào lên 117,5 triệu đồng, bán ra 120,1 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,6 triệu đồng, bán ra 120,6 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức kỷ lục Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong khi đó, giá vàng trên thị trường thế giới lại quay đầu giảm khoảng 10 USD, xuống còn 3.330 USD/ounce - thấp hơn đỉnh cao lập hồi tháng 4 (gần 3.500 USD/ounce). Điều này dẫn đến tình trạng giá vàng miếng SJC ngày càng trở nên đắt đỏ, cao hơn thế giới lên 18,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 13,5 - 13,8 triệu đồng/lượng.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, những ngày qua, cảnh xếp hàng mua vàng đã xuất hiện trở lại sau nhiều tháng thị trường trầm lắng. Nhiều người đến Công ty SJC (TP.HCM) chờ mua vàng nhưng công ty chỉ bán nhỏ giọt mỗi khách hàng 1 lượng vàng miếng SJC và 1 chỉ vàng nhẫn. Công ty Bảo Tín Minh Châu thì thông báo tạm hết hàng đối với vàng miếng SJC và nhẫn trơn Vàng Rồng Thăng Long, đồng thời không nhận đặt hàng trước.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, giá tăng khi người dân mua vàng khó khăn. Dù sức mua không bao nhiêu nhưng nguồn cung chính thống gần như không có mới dẫn đến tình trạng giá trong nước tăng nhanh hơn thế giới.

Tình hình nguồn cung trên thị trường khan hiếm kéo dài khiến doanh thu của các công ty kinh doanh vàng giảm sút mạnh. Theo báo cáo quý 2 từ Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), dù trong quý 2/2025, tình hình mảng vàng 24K đã được cải thiện hơn so với quý 1 nhưng doanh thu vàng 24K trong 6 tháng đầu năm 2025 giảm 59,8% so với cùng kỳ. Trước tình trạng nguồn nguyên liệu gặp khó khăn và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến những tháng đầu năm 2025, PNJ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Việc giới hạn số lượng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ mảng này sụt giảm đáng kể.

Mặc dù giá vàng trong nước đang ở mức cao kỷ lục nhưng lực bán không xuất hiện do nhiều người mang tâm lý chờ đợi giá có thể cao hơn, e ngại bán ra rồi không mua vào được.

Thị trường âm ỉ chờ nguồn cung

Theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, việc các công ty kinh doanh tăng nhanh giá bán ra đồng nghĩa nhu cầu vàng trên thị trường tăng lên. Thực tế, lâu lắm mới xuất hiện chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC chỉ còn 1 triệu đồng/lượng, thay vì 2 - 3 triệu đồng/lượng như trước đây. Một nguyên nhân khác khiến giá trong nước ở mức cao đến từ tỷ giá tăng, dẫn đến giá vàng quy đổi cũng ở mức cao hơn. Đồng thời, khi giá vàng tăng lên thì tâm lý người có vàng lại không muốn bán ra, đặc biệt là khi liên tục có dự báo giá sẽ còn tăng.

"Vào tháng 9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp về chính sách tiền tệ, quyết định có giảm lãi suất USD hay không. Thông tin này đang chi phối thị trường vàng toàn cầu. Trong trường hợp lãi suất USD giảm để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ thì vàng sẽ tăng. Hơn nữa, câu chuyện thuế quan của Mỹ đối với các nước cũng đang gây nhiều biến động, dự báo lạm phát tăng lên… cũng là yếu tố hỗ trợ vàng trong thời gian tới", ông Huỳnh Trung Khánh phân tích.

Trước đó, Hiệp hội Kinh doanh vàng VN góp ý Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng đã nhắc đến quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng và Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) được giao độc quyền sản xuất vàng miếng SJC dưới sự giám sát, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, nguồn cung vàng miếng SJC không đáp ứng được nhu cầu mua của người dân, của thị trường dẫn đến giá thường cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi. Ở những thời điểm giá vàng quốc tế biến động lớn, chênh lệch giá bán vàng miếng SJC cao hơn giá vàng quốc tế từ 15 - 18 triệu đồng/lượng.

Theo thông lệ quốc tế, ngân hàng (NH) trung ương chỉ quản lý vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước (vàng theo tiêu chuẩn quốc tế). Các loại vàng còn lại được đối xử như hàng hóa thông thường và doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh theo quy định. NH trung ương chỉ sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước để can thiệp khi thị trường biến động ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, nhận định các vấn đề của thị trường vàng hiện nay như giá tăng phi mã, giá trong nước cao hơn thế giới từ 18 - 19 triệu đồng/lượng… đều xuất phát từ nguồn cung không có nên chỉ cần một nhu cầu nhỏ xuất hiện hoặc cầu ảo cũng làm giá biến động. Nếu nguồn cung dồi dào thì sẽ không có những hiện tượng nói trên. Từ nhiều năm nay, các ý kiến cũng như giải pháp đều khuyến nghị cho phép doanh nghiệp nhập khẩu, tránh độc quyền vàng miếng SJC… nhưng đến nay vẫn chưa biến chuyển. Sau khi NHNN công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 24, thị trường vàng mấy tháng nay vẫn âm ỉ chờ những động thái giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung. Sau hơn 1 tháng NHNN trình dự thảo lên Chính phủ, hiện thị trường vẫn chưa có gì thay đổi, đặc biệt là nguồn cung vàng trên thị trường vẫn chưa xuất hiện. Đó là nguyên nhân dẫn đến giá vàng trong nước trở lại mức đắt đỏ kỷ lục.