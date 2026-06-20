Loạt quy định mới về thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ 20.6

Bảo hiểm nhân thọ không chịu thuế giá trị gia tăng

Từ hôm nay 20.6, Nghị định 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành.

Từ ngày 20.6, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe... thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Có nhiều điểm mới mà người nộp thuế cần lưu ý. Thứ nhất, Nghị định 144/2026/NĐ-CP đã bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 điều 4 Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, từ ngày 20.6, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản... thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Nghị định 144/2026/NĐ-CP đã điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản theo hướng: tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô; thay thế danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản tại các phụ lục kèm theo Nghị định 181/2025/NĐ-CP bằng danh mục mới.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công thương sẽ rà soát, đề xuất điều chỉnh danh mục để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị định 144/2026/NĐ-CP cũng bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Theo đó, tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm: doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng; doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng; giá trị gia tăng của hoạt động mua - bán, chế tác vàng, bạc, đá quý (trừ trường hợp giá trị gia tăng âm) và doanh thu của hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Bộ Tài chính quy định cụ thể không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định và luật Thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hoạt động chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm, doanh thu được xác định theo quy định của pháp luật chuyên ngành.