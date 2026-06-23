Vàng giằng co, tỷ giá ổn định bất chấp nhập siêu

Giá vàng liên tục tăng, giảm

Giá vàng đột ngột tăng trở lại trong ngày giao dịch đầu tuần. Hôm qua 22.6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã tăng giá vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng, đến trưa giảm 600.000 đồng rồi sau đó tăng lại tương đương mức này. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC mua vào 145,6 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng. Các công ty kinh doanh vàng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng liên tục tăng, giảm giá vàng trong ngày với mỗi bước điều chỉnh từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá mua vào từ 145,5 - 145,6 triệu đồng/lượng, bán ra 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng, giảm liên tục ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng biến động liên tục trong ngày với bước nhảy từ 200.000 đồng đến 1,7 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu 3 lần điều chỉnh giá vàng nhẫn theo hướng tăng mạnh đầu ngày 1,5 triệu đồng rồi giảm 1 triệu đồng trước khi tăng lại 200.000 đồng mỗi lượng. Cuối ngày, giá mua vào của công ty này tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu ngày, lên 144,4 triệu đồng; bán ra tăng 900.000 đồng, lên 147,9 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào 145,5 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giằng co, tăng giảm liên tục khi giá kim loại quý thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Vàng thế giới tăng 47 USD mỗi ounce lên 4.204 USD, có thời điểm lên 4.220 USD/ounce. Kim loại quý thế giới tăng giá hơn 1,1% trong ngày giúp mức giảm giá trong tháng qua xuống 6,7%, tương đương 310 USD/ounce. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn so với thế giới, chênh lệch được kéo lên 14,75 triệu đồng/lượng.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, phân tích: Giá vàng thế giới đang chịu chi phối trước những yếu tố trái chiều dẫn đến tăng, giảm trong biên độ từ 4.000 - 4.500 USD/ounce mà chưa thể xác định được xu hướng đi một cách rõ nét. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không cắt giảm lãi suất đã làm giá USD tăng khá mạnh, chỉ số USD-Index lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua ở mức 100,88 điểm. Điều này khiến giá vàng giảm trong những ngày qua. Thế nhưng thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trái chiều gần đây đã tác động khiến giá kim loại quý lúc tăng, lúc giảm. Nếu đàm phán đạt được, eo biển Hormuz mở cửa hoạt động bình thường giúp giá dầu đi xuống, phần nào kìm hãm lạm phát gia tăng. Lúc này, áp lực lãi suất giảm thì vàng được hỗ trợ tăng giá. Thế nhưng việc tăng giá này chỉ có thể là tạm thời phản ứng với thông tin, chứ một khi tình hình khu vực Trung Đông ổn định trở lại thì vàng sẽ không còn là nơi trú ẩn để có thể tăng giá lâu dài.

Thêm vào đó, một báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới vừa mới công bố cho thấy ngân hàng trung ương các nước đang tiếp tục mua vàng để tránh tình trạng USD hóa. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang giảm mức độ quan tâm đến vàng. Nhu cầu vàng trên thị trường đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ tăng nhưng cũng khiến giá đi xuống. Do vậy ông Nguyễn Ngọc Trọng nhận xét giá vàng thế giới đang đi "vô định, chưa hình thành một xu hướng tăng hay giảm rõ nét". Đối với thị trường vàng trong nước, sức mua hiện nay yếu do dòng tiền đổ vào vàng thời điểm giá cao vẫn trong trạng thái lỗ, chưa thể bán. Nhu cầu vàng trong nước thấp dẫn đến giá vàng trên thị trường tự do hiện nay xấp xỉ giá vàng tại các công ty kinh doanh thay vì chênh lệch cao hay thấp từ 1 - 2 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá ổn định bất chấp nhập siêu gần 17 tỉ USD

Trong khi đó, diễn biến trên thị trường ngoại hối ổn định trong bối cảnh nhập siêu cao là điểm gây không ít ngạc nhiên. Ngày 22.6, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.183 đồng/USD. Mặc dù liên tục tăng những tháng qua, ở mức cao kịch trần ở chiều bán ra nhưng so với đầu năm, giá USD cũng chỉ tăng 62 đồng/USD, tương ứng đi lên 0,24%. Mức tăng này khá thấp so với cùng kỳ năm ngoái. Ở hệ thống ngân hàng, ngoại tệ cũng "đi" tương ứng. Ngày 22.6, Vietcombank mua USD với giá 26.092 - 26.122 đồng, bán ra 26.442 đồng; ACB mua với giá 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.442 đồng… Thị trường ngoại tệ ổn định bất chấp số liệu nhập siêu vừa mới được công bố lên 17 tỉ USD sau gần nửa năm 2026. Lý giải việc này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư, Phó giám đốc khối kinh doanh Công ty CP chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng tỷ giá không tăng mạnh như những năm trước đây dù số nhập siêu ở mức cao có thể đến từ lãi suất tiền đồng (VND) ở mức cao hơn USD. Thời điểm đầu năm 2025, khi lãi suất VND ở mức thấp dẫn đến giá USD biến động. Còn hiện nay, lãi suất VND cao hơn USD (có thời điểm 3 - 4%) nên tâm lý găm giữ USD không còn. Thêm vào đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối… cũng gia tăng nên tỷ giá phần nào đỡ áp lực.

Giá USD tăng khá ổn định ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhập siêu trở thành hiện tượng đáng lưu ý của nền kinh tế và có nhiều quan ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá. Tuy nhiên số liệu liên quan tới xuất nhập khẩu như xuất siêu hay nhập siêu lại không phản ánh chính xác áp lực tỷ giá (ít nhất là trong ngắn hạn). Vì vậy đôi lúc có thể thấy nhập khẩu vẫn tăng nhưng tỷ giá chưa chịu áp lực, hoặc ngược lại xuất siêu lớn nhưng tỷ giá vẫn tăng là bình thường, bởi áp lực lên tỷ giá chỉ xuất hiện khi dòng ngoại tệ thực sự phát sinh.

"Để giải thích tỷ giá thì cần nhìn vào dòng cung - cầu ngoại tệ thực tế, trong khi số liệu xuất nhập khẩu chỉ ghi nhận giá trị hàng hóa tại thời điểm hàng hóa đi qua biên giới và điều đó không đồng nghĩa với việc dòng tiền thanh toán ngoại tệ phát sinh ngay tại thời điểm đó. Đồng thời, chênh lệch lãi suất tiền đồng và lãi suất USD được duy trì ở vùng cao góp phần quan trọng trong ổn định tỷ giá", VDSC nhận định.

Tuy vậy, đây cũng là một trong nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất trong nước khó hạ nhiệt. Một trong những yếu tố hỗ trợ thanh khoản thời điểm cuối năm được VDSC đề cập là dòng vốn FDI. Khi lãi suất tiền gửi VND ở mức 8 - 9%/năm, cao hơn đáng kể so với lãi suất cơ bản của Fed (ở mức 3,5 - 3,75%/năm), doanh nghiệp FDI có thể có thêm động lực cơ cấu lại nguồn vốn, chuyển một phần USD sang VND và gửi tại thị trường trong nước.

"Nếu tình trạng nhập siêu vẫn diễn ra vào nửa cuối năm 2026 thì áp lực lên cung - cầu ngoại tệ sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên điều then chốt chi phối thanh khoản hệ thống và mặt bằng lãi suất vẫn là định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước với ưu tiên ổn định tỷ giá", VDSC nhận định.