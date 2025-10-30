7 tỉ USD ngoại hối người lao động làm việc ở nước ngoài gửi về mỗi năm

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 30.10.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: TỐNG GIÁP





Người lao động đứng giữa "ma trận" thông tin tuyển dụng trên Zalo, TikTok

Theo ông Thắng, 9 tháng năm 2025, cả nước đưa hơn 121.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 93,2% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm, tổng số lao động trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 636.000 người, vượt 127% kế hoạch 5 năm.

Các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc ổn định; nhiều thị trường mới như Đức, Romania, Hungary, Israel, UAE mở rộng mạnh.

"Nguồn ngoại hối 6,5 - 7 tỉ USD/năm từ người lao động gửi về là rất lớn, ngang bằng nhiều ngành kinh tế mũi nhọn về xuất khẩu hàng hóa", ông Thắng nhấn mạnh.

Việc đưa lao động ra nước ngoài còn góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa hình ảnh người Việt cần cù, kỷ luật.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn tồn tại nhiều "điểm nghẽn", cản trở, khó khăn cho nhiệm vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ông Thắng cho biết, có doanh nghiệp thu phí cao, tuyển chọn chưa minh bạch, gây khó khăn, bức xúc cho người lao động. Cùng với đó là sự quản lý yếu kém, thiếu trách nhiệm của hệ thống quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở.

"Nhiều lao động không nhận diện được chỗ nào là lao động hợp đồng, chỗ nào là phi lợi nhuận, chỗ nào là thương mại… Họ vốn yếu thế, nay càng khó khăn hơn, có người vì nợ nần mà bỏ trốn ở lại, vi phạm pháp luật ở nước sở tại", ông Thắng nói.

Đáng chú ý, theo ông Thắng, hiện có quá nhiều thủ tục, qua nhiều tầng nấc trung gian gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và người lao động. "Một số thủ tục còn rườm rà, qua nhiều tầng nấc. Thủ tục này chồng lấn thủ tục kia, sinh ra nhiều cơ chế, nhiều giấy phép, để cho nhiều doanh nghiệp "vật vã" mặc dù họ đã tự chứng minh được năng lực", ông nói.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: TỐNG GIÁP

Phản ánh khó khăn trong công tác tuyển chọn lao động tại địa phương, ông Mai Sỹ Ngọc, Tổng giám đốc Công ty CP nhân lực Việt Thành, cho hay doanh nghiệp chính thống phải cạnh tranh với môi giới không phép tại địa phương.

"Người lao động đứng giữa "ma trận" thông tin tuyển dụng trên Zalo, TikTok… không biết đâu là chính thống. Qua các kênh này, phí môi giới đội lên rất cao, khó kiểm soát", ông Ngọc nêu và đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Công an xử lý cá nhân, đơn vị không phép và yêu cầu người tư vấn có chứng chỉ hành nghề.

Ông Nguyễn Đức Việt, Giám đốc Công ty CP phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam, thừa nhận khi xây dựng đội ngũ tuyển dụng không thể cạnh tranh được với môi giới tại địa phương. Một số thị trường môi giới địa phương làm rất mạnh như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…

Cắt giảm thủ tục, minh bạch thị trường

Để tháo gỡ, bà Phan Thị Minh Giang, Phó cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đề nghị xử lý nghiêm hành vi lừa đảo, đưa người đi lao động nước ngoài trái phép; xây dựng chiến lược tổng thể về xuất khẩu lao động; thiết lập hệ thống phản ánh trực tuyến để người lao động gửi kiến nghị; công khai minh bạch thị trường và yêu cầu các khoản thu chi phải qua ngân hàng.

Bà Giang cũng khuyến nghị thúc đẩy thỏa thuận lao động song phương, hướng tới mô hình "phí thấp" hoặc "không thu phí".

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ Tư pháp đang thẩm định sửa đổi Nghị định 112/2021/NĐ-CP theo hướng cắt giảm tối đa quy trình, bãi bỏ thủ tục không cần thiết và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

"Chúng tôi cũng đã ban hành nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền cho địa phương và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước địa phương và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, về các giấy phép đã được cấp", ông Thắng cho biết.