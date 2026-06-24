Thu ngân sách nhà nước tăng 16,8% so với cùng kỳ

Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 18.6, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỉ đồng, bằng 57,25% dự toán năm, tăng 16,8% (tương đương 208.234 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới ngày 18.6, thu về nhà, đất đạt 250.865 tỉ đồng, bằng 45,55% dự toán năm ẢNH: ĐAN THANH

Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt trên 1,2 triệu tỉ đồng, bằng 56,71% dự toán năm, tăng 16,54% (tương đương 177.087 tỉ đồng).

Trong thu nội địa, so với cùng kỳ năm trước, thu về nhà, đất tăng 2,99% (7.274 tỉ đồng), đạt 250.865 tỉ đồng, bằng 45,55% dự toán năm. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 214.078 tỉ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,06% (133 tỉ đồng).

Đáng chú ý, thu thuế thu nhập cá nhân giảm 2,94% (tương đương 3.416 tỉ đồng) so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 112.766 tỉ đồng (bằng 47,57% dự toán năm).

"Mức tăng ấn tượng 16,54% của thu nội địa so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu xuất phát từ đà phục hồi và đóng góp mạnh mẽ của 3 khu vực kinh tế lõi.

Đó là khu vực công thương - ngoài quốc doanh đạt 358.126 tỉ đồng (tăng bứt phá 45%); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 199.757 tỉ đồng (tăng mạnh 36%); khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 109.092 tỉ đồng (tăng 21%)", đại diện Kho bạc Nhà nước lý giải.

Cũng theo nguồn tin từ Kho bạc Nhà nước, nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi được gửi tại các ngân hàng thương mại bình quân trong quý 2/2026 duy trì khoảng 650.000 tỉ đồng, giúp giảm chi phí vay nợ cho ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách.



