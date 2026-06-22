Từ 1.7, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tăng từ 30% lên 40%

Điểm đáng chú ý nhất tại Thông tư 25 là việc nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ mức 30% hiện tại lên 40%. Đồng thời cấu phần tổng tiền gửi của tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), NHNN giữ nguyên quy định được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước và bổ sung quy định Thống đốc NHNN được quyết định một tỷ lệ khác trong từng thời kỳ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 tới.

Tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40% ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo NHNN, Thông tư 25 ban hành nhằm thực hiện chủ trương phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2.4.2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đã được giảm dần từ 40% xuống 37%, tiếp tục hạ về 34% và chính thức áp dụng mức 30% kể từ ngày 1.10.2023. Động thái điều chỉnh mới nhất, NHNN đã đưa tỷ lệ này trở lại mức 40%, tương đương ngưỡng áp dụng giai đoạn 2020 - 2021. Việc điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn lên 40% góp phần gia tăng khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn, đồng thời giảm bớt áp lực về cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn của hệ thống.