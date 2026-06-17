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Kinh tế Ngân hàng

Dự kiến tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Nội dung này được đề cập tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019 quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt ngân hàng) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố chiều 17.6.

Theo Thông tư 22, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình từ ngày 1.10.2023 là 30%, nay dự thảo tăng lên 40%. Theo Thông tư 22, ngân hàng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình. Cụ thể, từ ngày 1.1.2020 đến 30.9.2021, tỷ lệ là 40%. Từ ngày 1.10.2021 đến 30.9.2022 là 37%.Từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 30.9.2023 là 34%.Từ ngày 1.10.2023 là 30%.

Dự kiến tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%- Ảnh 1.

Dự kiến tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%

ẢNH: NGỌC THẮNG

Việc điều chỉnh tăng lên 40%, theo NHNN thực hiện chỉ đạo cấp có thẩm quyền (Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 109/NQ-CP, Thông báo số 292/TBVPCP, thực hiện Nghị quyết số 553 và thông báo 220/TBNHNN về việc sửa đổi Thông tư số 22 sửa đổi quy định về tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ mức 30% lên 40%; sửa đổi quy định về tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo hướng cho phép tính vào tổng tiền gửi 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ.

Đồng thời dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài (bao gồm cả tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác), trừ các khoản tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước; 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc một tỷ lệ khác do Thống đốc NHNN Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ.

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