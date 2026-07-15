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Toàn cảnh 17h: Sở hữu kim cương tiệm dính án buôn lậu rủi ro gì; Vỏ bọc hoàn hảo của Á hậu bị bắt
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Sở hữu kim cương tiệm dính án buôn lậu rủi ro gì; Vỏ bọc hoàn hảo của Á hậu bị bắt

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 15.7.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 15.7: Sở hữu kim cương tiệm dính án buôn lậu rủi ro gì; Vỏ bọc hoàn hảo của Á hậu bị bắt

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng gặp rủi ro gì?

Hơn 30.000 viên kim cương, trị giá hơn 1.500 tỉ đồng. Con số này khiến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra trở thành một trong những vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm trong những ngày qua. Không chỉ bởi quy mô đặc biệt lớn, mà còn bởi việc nhiều chủ tiệm vàng nổi tiếng tại TP.HCM bị khởi tố.

Sở hữu kim cương của tiệm vàng dính án buôn lậu: Đi cầm cố, chuyển nhượng gặp rủi ro gì?

Bên cạnh diễn biến điều tra, nhiều người cũng đặt ra những câu hỏi rất thực tế: Buôn lậu kim cương thực chất là gì? Liệu cứ một viên kim cương có nguồn gốc từ nước ngoài đều được xem là hàng buôn lậu? Hay còn phải căn cứ vào những yếu tố pháp lý khác? Theo luật sư Hạ Thị Thu Thảo, điều quan trọng là phải hiểu đúng bản chất của hành vi buôn lậu theo quy định của pháp luật.

“Mắt thần” AI giám sát 24/7: Chấm dứt tâm lý đối phó khi tham gia giao thông

Không thấy bóng dáng CSGT, nhiều tài xế ô tô và xe máy vẫn mang tâm lý chủ quan vi phạm. Tuy nhiên, hệ thống "mắt thần" camera AI hoạt động 24/7 tại TP.HCM đang lặng lẽ ghi nhận mọi hành vi vượt đèn đỏ, lấn làn, quá tốc độ.

'Mắt thần' AI giám sát 24/7: Chấm dứt tâm lý đối phó khi tham gia giao thông

Trước ngưỡng cửa đại học: Nam sinh bươn chải cứu mẹ suy thận, nuôi ước mơ thầy giáo

Hưng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị suy thận giai đoạn 4, chị gái chậm phát triển trí tuệ. Nguồn sinh kế của gia đình nhiều năm qua chỉ phụ thuộc vào 500.000 đồng tiền học bổng cho học sinh khó khăn và 480.000 đồng trợ cấp hằng tháng. Không có tiền chữa bệnh, nhưng không thể để con lại bơ vơ với cuộc đời, mẹ Hưng cầm sổ bệnh đi lang thang xin tiền khắp nơi để gom góp chút ít mong cầm cự cùng con vượt giông tố cuộc đời.

Trước ngưỡng cửa đại học: Nam sinh bươn chải cứu mẹ suy thận, nuôi ước mơ thầy giáo

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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