Khu tập thể cũ ở Hà Nội được tái thiết thành 2 tòa chung cư 33 tầng

Chủ tịch UBND P.Tương Mai (Hà Nội) vừa ban hành quyết định chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết khu tập thể Trương Định, khu vực lân cận và các trục kết nối, tỷ lệ 1/500.

Hiện trạng nhà tập thể H2 trong khu tập thể cũ Trương Định ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phạm vi nghiên cứu được phê duyệt gồm 10 khối nhà cao 2 tầng (nhà A, B, C, D, E và H1 - H5) của nhà tập thể cũ Trương Định và khu vực xung quanh.

Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch là hơn 14.600 m2, trong đó diện tích đất lập quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết khu tập thể Trương Định là hơn 13.700 m²; diện tích lại là khu vực mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng, diện tích xây dựng tối đa là hơn 3.600 m², trong đó bố trí 2 khối công trình nhà ở chung cư cao tầng (ký hiệu CT-01 và CT-02); các công trình cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác.

Tầng cao công trình là 33 tầng, gồm 30 tầng nổi, 3 tầng hầm (chưa tính 1 tum thang kỹ thuật trên mái).

Tổng diện tích sàn công trình tối đa hơn 121.000 m² , trong đó tổng diện tích sàn sử dụng tối đa (không bao gồm diện tích khu kỹ thuật; diện tích phòng cháy, chữa cháy; diện tích đỗ xe…) là gần 85.700 m². Mật độ xây dựng tối đa là 26,24%.

Cạnh đó, quy mô dân số khu vực lập quy hoạch khoảng 2.380 người. Sau khi tái thiết, số lượng căn hộ dự kiến khoảng 1.065 căn.

Việc xác định cụ thể số lượng căn hộ, cơ cấu căn hộ, diện tích căn hộ, quỹ nhà ở tái định cư, quỹ nhà ở thương mại, phương án kiến trúc công trình và các nội dung có liên quan sẽ được tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng và các bước tiếp theo theo quy định; bảo đảm không vượt quá các chỉ tiêu quy hoạch được chấp thuận tại quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch tổng mặt bằng cũng dành hơn 3.800 m2 đất cây xanh, cảnh quan công trình và gần 6.500 m2 đất giao thông nội bộ.

Nhiều căn hộ trong khu tập thể Trương Định đã cơi nới để phục vụ việc sinh hoạt ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Căn hộ ở khu tập thể cũ được cơi nới từ 2 lên 5 tầng

Thuyết minh về quy hoạch tổng mặt bằng, đơn vị tư vấn cho biết khu tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà tập thể cũ cao 2 tầng. Một số căn trong khu tập thể cơi nới nâng lên 5 tầng. Việc xây dựng cơi nới tự phát làm tăng quy mô dân số, mật độ xây dựng gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu.

Tổng số căn hộ và các hộ gia đình nhà liền kề xung quanh khu tập thể là 398 căn, trong đó có 390 hộ theo biên bản điều tra hộ khẩu, nhân khẩu; 8 hộ thuộc các tuyến đường kết nối giao thông với trục chính.

Các công trình này được xây dựng từ những năm 1970 - 1980, đến nay đã bị biến dạng, không còn giữ nguyên bản. Hầu hết các công trình nhà ở chung cư đã bị xuống cấp, đặc biệt là về chất lượng, kết cấu và hạ tầng kỹ thuật…

Cạnh đó, khu vực lập quy hoạch có các tuyến đường ngõ xóm có mặt cắt nhỏ, cơ bản đảm bảo nhu cầu đi lại trước mắt của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, về lâu dài, mạng lưới giao thông cần được cải tạo, nâng cấp, mở rộng để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có hơn 2.160 nhà chung cư cũ, tập trung tại 48 xã, phường. Các tòa chung cư này được xây dựng từ trước năm 1994, chủ yếu ở các quận nội thành cũ, cao từ 2 - 6 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, bê tông lắp ghép hoặc khung bê tông cốt thép chịu lực. Do đưa vào sử dụng đã hàng chục năm nên nhiều chung cư cũ bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trong chương trình phát triển nhà ở, TP.Hà Nội đặt mục tiêu đến 2035 sẽ hoàn thành cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với toàn bộ 2.160 nhà chung cư.