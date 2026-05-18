Hà Nội: Người dân thuộc khu vực tái thiết đô thị được hỗ trợ như thế nào?

UBND TP.Hà Nội vừa tiến hành lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn.

4 loại tiêu chí để tái thiết một khu vực đô thị

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo dự thảo, tái thiết đô thị là hoạt động đầu tư, xây dựng phát triển đô thị mới trên nền các công trình cũ đã được phá bỏ hoặc không còn hiệu quả sử dụng của đô thị hiện hữu với quy mô đa dạng.

Việc cải tạo chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện theo dự án tái thiết một khu vực đô thị cụ thể, hoặc theo dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hỗn hợp…

Trong đó, dự án tái thiết một khu vực đô thị cụ thể là dự án đầu tư xây dựng mới các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên nền các công trình hiện trạng đã được phá dỡ theo quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khu vực tái thiết đô thị được nghiên cứu trên cơ sở phạm vi quy mô diện tích một đơn vị ở để bảo đảm cân đối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch phân khu đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong dự thảo, Hà Nội đề xuất 4 loại tiêu chí để xác định dự án tái thiết một khu vực đô thị. Theo đó, loại tiêu chí thứ nhất là khu vực đô thị không bảo đảm kết nối giao thông đạt yêu cầu các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Loại tiêu chí thứ 2 là khu vực đô thị có công trình trụ sở cơ quan, đơn vị nhiều người sử dụng không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy hiện hành mà không có giải pháp khắc phục triệt để.

Loại tiêu chí thứ 3 là dự án thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một hoặc nhiều ô phố đô thị hoặc dự án thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một hoặc nhiều ô quy hoạch theo quy hoạch phân khu được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội thông qua.

Loại tiêu chí thứ 4 là dự án thuộc danh mục dự án phục vụ cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo quy hoạch đô thị và nông thôn được HĐND TP.Hà Nội thông qua danh mục dự án cụ thể.

Dự thảo cũng đưa ra yêu cầu UBND thành phố có trách nhiệm rà soát, xác định và công khai các khu vực phải cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, kèm thông tin về vị trí, ranh giới dự kiến và các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, căn cứ Quy hoạch tổng thể thủ đô và quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn đã được phê duyệt.

Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội đặt ra yêu cầu mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Chính sách hỗ trợ, bồi thường cho người dân như thế nào?

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, Hà Nội đề xuất chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi trong phạm vi dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị phục vụ hạ tầng xã hội, công trình công cộng (không có mục đích để ở) được xem xét ưu tiên bồi thường bằng đất ở tái định cư, trên cơ sở cân đối quỹ đất của thành phố.

Với các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết nhằm tái thiết một khu vực đô thị cụ thể (công trình có mục đích để ở), người bị thu hồi đất được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, trừ trường hợp nhà đầu tư có phương án khác nhằm bảo đảm hiệu quả tài chính của dự án và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nhu cầu mua nhà tái định cư, hoặc không đủ điều kiện tái định cư nhưng khó khăn về nhà ở, được lựa chọn mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn. Nhóm này không phải bốc thăm và không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, đối tượng hay thu nhập.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người bị thu hồi đất được UBND thành phố xem xét bố trí tạm cư từ quỹ nhà tái định cư, tạm cư trên cơ sở cân đối quỹ nhà hiện có. Nếu không bố trí được quỹ nhà, thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê nhà trong thời gian thực hiện dự án nhưng không quá 3 năm; từ năm thứ 4 đến hết năm thứ 5 thì hỗ trợ 50%, chủ đầu tư chi trả 50% còn lại. Sau thời hạn này, chủ đầu tư thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà.

Thời gian hỗ trợ tạm cư không vượt quá thời gian thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giá thuê nhà được xác định theo nguyên tắc tính giá thuê nhà của thành phố phục vụ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư, tạm cư trong thời gian sử dụng quỹ nhà của thành phố.

Nếu người bị thu hồi đất tự lo chỗ ở tạm thời, chủ đầu tư thanh toán bằng tiền với mức không thấp hơn quy định về chính sách giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Ngoài các chính sách nêu trên, Hà Nội cũng đề xuất áp dụng nhiều cơ chế khác, như: thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng, hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi nghề và tìm việc làm…