Chung cư cũ như 'quả bom nổ chậm' nhưng Hà Nội cải tạo rất chậm

Ngày 14.7, trong khuôn khổ kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 5) HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026.

Đại biểu Trần Thọ Hiển phát biểu thảo luận ẢNH: THÀNH THÁI

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Thọ Hiển (Tổ đại biểu số 20) đặc biệt bày tỏ sự lo ngại về tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo đại biểu Hiển, dù Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và xác định được nhiều khu chung cư nguy hiểm cấp độ D, song kết quả cải tạo trong khoảng 10 năm qua vẫn rất chậm, kết quả đạt được rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ dưới 10%.

Đại biểu Hiển cho biết, chung cư cũ gần như là "một quả bom nổ chậm". Qua tiếp xúc cử tri, vấn đề cải tạo chung cư cũ liên tục được người dân phản ánh trong nhiều nhiệm kỳ HĐND, không chỉ riêng nhiệm kỳ hiện nay. Nhiều ý kiến bày tỏ sự sốt ruột, lo lắng trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của nhiều khu nhà. Thậm chí, có ý kiến bày tỏ: "Các anh làm gì thì làm, đừng để mất bò mới lo làm chuồng".

Cũng theo đại biểu Hiển, hiện nay, nhiều khu chung cư cũ đã xuất hiện tình trạng nứt, xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp như cắt điện, cắt nước để di dời người dân khỏi các tòa nhà nguy hiểm, song vì điều kiện mưu sinh, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục bám trụ "rất quyết liệt". Nếu xảy ra sự cố thì sẽ "rất đáng tiếc".

Từ thực tế trên, đại biểu Hiển đề nghị thành phố trong thời gian tới cần có các giải pháp quyết liệt hơn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ, đặc biệt trong bối cảnh luật Thủ đô 2026 đã có hiệu lực với nhiều cơ chế đặc thù dành cho Hà Nội.

Việc đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân mà còn cải tạo cảnh quan đô thị của thủ đô.

Một khu chung cư cũ trên địa bàn TP.Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, tại buổi tiếp xúc với cử tri 10 phường ở Hà Nội diễn ra ngày 4.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự sốt ruột khi đề cập đến kiến nghị cử tri về cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc cải tạo chung cư cũ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là vấn đề lớn đã được đặt ra từ nhiều năm, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, chất lượng cuộc sống của người dân và không gian phát triển cho thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu Hà Nội chậm cải tạo thì người dân tiếp tục phải sống trong điều kiện thiếu an toàn, không gian sống chật, hạ tầng quá tải, đồng thời thành phố cũng bỏ lỡ cơ hội tái thiết đô thị, tạo thêm không gian công cộng và hạ tầng xã hội.