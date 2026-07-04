Khẩn trương ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão

Theo Công điện, sáng sớm 3.7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là Maysak). Hồi 4 giờ ngày 3.7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10; dự báo di chuyển vào vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ trong những ngày tới. Từ đêm 3.7 đến hết ngày 5.7, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100 - 200 mm, riêng Đông bắc Bắc bộ 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Ban chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động phòng tránh, về nơi tránh trú an toàn; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo...; chủ động quyết định việc cấm biển.

Trên đất liền, cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn; đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông; chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện...

Đối với vùng núi, kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du...