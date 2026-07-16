Hành trình ‘xuyên Việt’ của trái tim từ Hà Nội vào TP.HCM cứu bệnh nhi suy tim

4 tiếng chạy đua với tử thần

Người nhận tim là bệnh nhi nam, 15 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim với phân suất tống máu giảm nặng. Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) phối hợp chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để đánh giá và đăng ký vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp.

Người hiến tim là một người nam bệnh nhân 49 tuổi tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), được xác định chết não sau tai nạn giao thông. Trong mất mát, gia đình đã đồng ý hiến mô, bộ phận cơ thể người để trao cơ hội sống cho những người đang chờ ghép.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cùng các thành viên trong ê kíp phẫu thuật phối hợp nhịp nhàng trong ca ghép Ảnh: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cung cấp

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, quy trình tiếp nhận và ghép tim liên viện được khẩn trương kích hoạt.

Nhằm rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng tạng ghép và chức năng tim sau ghép, toàn bộ quá trình vận chuyển được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Nhờ đó, trái tim hiến được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong vòng 4 giờ.

60 phút để trái tim đập trở lại

Đánh giá về ca phẫu thuật, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng ê kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính cho biết, chỉ sau 60 phút thực hiện các miệng nối và tái lập tuần hoàn, trái tim đã đập trở lại mạnh mẽ trong lồng ngực người nhận, huyết động sau phẫu thuật ổn định.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của quá trình điều phối chặt chẽ, bảo quản tim hiến đúng quy trình và vận chuyển khẩn trương, giúp trái tim duy trì chức năng tốt sau hành trình dài.

Quy trình ghép tạng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được vận hành đồng bộ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các đơn vị hỗ trợ. Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công 14 trường hợp ghép tim và chưa ghi nhận trường hợp tử vong sau ghép.