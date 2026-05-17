Ghép tim mở thêm hy vọng cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối

Tại Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” (NTCC 2026), chủ đề “Ghép tim: Hy vọng cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối” thu hút nhiều sự quan tâm, với những cập nhật vai trò của ghép tim trong chiến lược điều trị suy tim hiện đại.

Cách tiếp cận suy tim đã có nhiều thay đổi

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, suy tim giai đoạn cuối được xem là “trạm dừng cuối cùng” của nhiều bệnh lý tim mạch. Đây là giai đoạn mà chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, người bệnh đối mặt với nguy cơ tử vong cao nếu không có giải pháp điều trị thay thế phù hợp.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trình bày báo cáo chuyên đề về ghép tim trong điều trị suy tim giai đoạn cuối

“Ghép tim hiện được xem là tiêu chuẩn vàng và là hy vọng quan trọng giúp kéo dài sự sống cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Không chỉ giúp người bệnh tồn tại, ghép tim còn mang lại cơ hội để họ quay trở lại sinh hoạt, làm việc và tiếp tục cuộc sống bình thường”, Giáo sư Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

Hiện nay, cách tiếp cận đối với người bệnh suy tim cũng đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ tập trung điều trị triệu chứng hoặc chờ đến khi người bệnh rơi vào giai đoạn nguy kịch mới xem xét ghép tim, các trung tâm tim mạch hiện nay hướng đến chiến lược theo dõi sát, đánh giá toàn diện và xác định “thời điểm vàng” để can thiệp.

Việc chuẩn bị tâm lý, dinh dưỡng, tối ưu điều trị và kiểm soát các bệnh lý đi kèm trước ghép đóng vai trò quan trọng trong nâng cao tỷ lệ thành công sau ghép tim.

Ê kíp phẫu thuật tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện ca ghép tim cho người bệnh suy tim giai đoạn cuối Ảnh: BVCC

Can thiệp đúng thời điểm giúp giảm biến chứng

Ngoài kỹ thuật phẫu thuật, thành công của ca ghép tim còn phụ thuộc vào điều phối tạng, hồi sức sau mổ, kiểm soát thải ghép và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa.

Từ năm 2024 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công 9 ca ghép tim với kết quả tích cực, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch và những ca ghép tim xuyên Việt đầy thách thức. Theo Giáo sư Nguyễn Hoàng Định, điều này cho thấy kỹ thuật ghép tim tại Việt Nam nói chung và tại bệnh viện nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

Việc can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp tăng cơ hội sống cho người bệnh mà còn góp phần bảo tồn chức năng của nhiều cơ quan quan trọng như gan, thận, giảm biến chứng hậu phẫu và rút ngắn thời gian hồi phục. Nhiều người bệnh sau ghép tim có thể phục hồi chức năng tim mạch gần như bình thường và quay trở lại cuộc sống thường nhật.

Giáo sư Nguyễn Hoàng Định nhấn mạnh, ghép tim không chỉ là kỹ thuật điều trị chuyên sâu mà còn là sự hồi sinh đối với nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối. Đồng thời, ông cũng mong muốn cộng đồng có cái nhìn tích cực hơn về việc hiến tạng, bởi mỗi trái tim được trao đi không chỉ mở thêm cơ hội sống cho người bệnh mà còn tiếp tục viết nên những câu chuyện cuộc đời đầy hy vọng.