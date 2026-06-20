'Bỗng nhiên' suy tim, suy thận, chuyên gia nêu nguyên nhân rất dễ gặp phải

Cùng với các báo cáo cập nhật các thành tựu nổi bật, kỹ thuật cao, mới nhất trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch, phiên thảo luận dành cho người bệnh với chủ đề về kiểm soát suy tim diễn ra tại hội nghị Khoa học quốc tế Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai năm 2026, khai mạc sáng 20.6.

Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai làm chủ các kỹ thuật cao điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Đồng chủ trì phiên thảo luận này, PGS-TS Trần Song Giang, Phó viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, một trong những nguyên nhân gây suy tim rất dễ gặp là người bị huyết áp cao nhưng không điều trị.

Huyết áp cao kéo dài là yếu tố dẫn đến suy tim mà người bệnh không biết. Do đó, không ít người trước khi bị suy tim đã được chẩn đoán là huyết áp cao nhưng không điều trị, vì "không thấy khó chịu", tự cho rằng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Hoặc người uống rượu, bia, đặc biệt uống rượu nhiều rất dễ gây bệnh cơ tim do rượu, dẫn đến suy tim.

PGS Giang cũng lưu ý, những người thừa cân béo phí, ít vận động cũng có nguy cơ dẫn đến bệnh lý tim mạch vì sẽ kèm theo rối loạn chuyển hóa khác: mỡ máu cao, từ đó gây xơ vữa mạch máu, sau đó có thể gây hẹp các mạch máu, trong đó có hẹp động mạch vành (động mạch cơ tim), thậm chí bị tắc, cấp máu cho tim không đủ, dẫn đến suy tim. Như vậy, béo phì, lối sống tĩnh tại cũng là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, gây suy tim.

Vì sao tăng huyết áp kéo dài gây suy tim, suy thận ?

Lưu ý thêm về nguy cơ suy tim, suy thận ở người bị bệnh huyết áp cao, PGS Giang cho biết, quả tim như chiếc máy bơm bơm máu vào "đường ống" chính là động mạch chủ. Huyết áp cao khiến áp lực của động mạch chủ cao, do đó, khi tim bóp máu đi nuôi cơ thể thì phải thắng được áp lực đó.

Nếu huyết áp bình thường (chỉ số 110 - 120 mmHg) thì tim làm việc nhẹ nhàng. Nhưng huyết áp tăng lên 160 - 170 mmHg, nghĩa là tim sẽ phải làm việc nặng nhọc hơn. Tình trạng này kéo dài lâu ngày khiến tim yếu đi.

Do đó, huyết áp cao gây nhiều biến chứng, trong đó, gây đột quỵ như nhiều người đã biết, nhưng chưa nhiều người biết huyết áp cao kéo dài ảnh hưởng đến tim (suy tim), đến mắt (xuất tiết đáy mắt, giảm thị lực), ảnh hưởng thận gây suy thận.

"Chúng tôi đã gặp bệnh nhân trẻ (40 tuổi) bị tăng huyết áp nhưng không điều trị. Khi thấy mệt, da xanh, đi khám thì phát hiện suy thận giai đoạn cuối do tăng huyết áp. Nguyên nhân do tăng huyết áp làm tăng áp lực trong lòng các mạch máu, ảnh hưởng tới tất cả các mạch máu trong cơ thể, trong đó có mạch máu tại thận", PGS Giang chia sẻ.

Chuyên gia tim mạch cho hay, chức năng thận là lọc máu, máu đi qua các động mạch để đến thận. Khi huyết áp cao, các mạch thận cũng bị xơ vữa, hẹp, co thắt dẫn đến chức năng lọc của thận kém đi, gây suy thận.

"Do đó, với cộng đồng nói chung, đi khám sức khỏe định kỳ 1 - 2 lần/năm, thực hiện các xét nghiệm cơ bản có thể giúp đánh giá sớm nguy cơ bệnh lý về tim mạch để kịp thời kiểm soát", PGS Giang cho lời khuyên.

Hội nghị Khoa học quốc tế thường niên Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai năm 2026 có sự tham dự của 185 báo cáo viên và chủ tọa đoàn là các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, mang đến 59 phiên khoa học chuyên sâu, diễn ra trong 2 ngày (19 - 20.6), tại Hà Nội. PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, năm 2025, bệnh viện này thực hiện hơn 14.000 ca can thiệp tim mạch, trên 1.400 ca phẫu thuật tim; triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu như TAVI, MitraClip, ghép tim, triệt đốt rung nhĩ bằng công nghệ xung điện trường và nhiều kỹ thuật tim mạch hiện đại khác.



